Длинная пикси – свежая новинка зимы-2023: самые модные разновидности прически

Стрижка пикси – это современная и стильная прическа, которая помогает подчеркнуть красоту волос и сделать образ более ярким. Эта стрижка является самым настоящим модным трендом зимы 2023 года. Основная причина заключается в том, что она подходит всем девушкам и женщинам, которые любят и ищут неформальные, практичные и функциональные образы, не отказываясь при этом от элегантности.

Отличным решением станет длинная пикси. Вот несколько особенностей прически и самые модные ее разновидности.

Тренд длинной стрижки пикси на зиму

Стрижка пикси появилась в 1950-х годах и с тех пор остается одной из самых востребованных и любимых причесок женщин во всем мире. Ее бум продолжился и в 90-е годы. Такая прическа позволяет женщинам выглядеть элегантно и чрезвычайно изысканно.

Длинная пикси — это стильная и модная прическа. Это оптимальный вариант для девушек с тонкими волосами. Стрижка состоит из слоев, которые придают прядям иллюзию густоты и объема. Но есть один недостаток.

Понадобится достаточно много времени на укладку волос и посещение салона для регулярного обновления прически. Это одна из тех стрижек, которая очень быстро теряет форму. Если у вас нет времени на уход и посещение салона, возможно, эта стрижка вам не подойдет.

Особенности ухода за стрижкой

Поскольку прическа длинная пикси требует особого ухода, волосы необходимо регулярно подстригать, чтобы сохранить безупречный внешний вид.

Интервал между посещениями салона может составлять каждые 4–6 недель, в зависимости от того, насколько быстро растут волосы.

Пикси – это не та стрижка, которая будет хорошо смотреться после мытья головы, особенно если волосы прямые. Если у вас нет идеальных волн, укладка может занять довольно много времени.

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Кому подойдет модная стрижка пикси

Длинная стрижка пикси с челкой поможет сделать создаваемый образ более привлекательным. Это хорошее решение, если у вас квадратное или очень круглое лицо. Челка поможет сбалансирует овал лица.

Если вы хотите открытую шею, подумайте о челке или хотя бы ее имитации. Отсутствие объема в передней части головы может сделать вашу стрижку похожей на шапку.

Если вам не нравится челка и вы не хотите ее стричь ни при каких обстоятельствах, тогда попросите стилиста создать легкий каскад на висках. Это создаст красивую асимметрию, которая поможет сделать образ более стильным.

Как выбрать модную стрижку пикси

Если вы четко представляете, какую стрижку вы хотите сделать, покажите фотографию парикмахеру. Лучше иметь несколько вариантов, чтобы парикмахер мог лучше понять вашу идею (и заодно знать, подходит ли она вашему типу волос, лицу и т. д.).

Выбирая стрижку пикси, не забывайте учитывать такой фактор, как образ жизни. Например, если вы много занимаетесь спортом или носите шляпу на работе, лучше всего сделать стрижку более короткой, оставив длину только на затылке. Если у вас средние или длинные волосы, можно открыть уши, укоротив височную область.

Если у вас большие щеки и массивный подбородок, то стоит еще раз подумать о том, чтобы делать стрижку пикси. Возможно, это не самый лучший вариант для вас.