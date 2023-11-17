 

Мнение: Мы – добрый и миролюбивый народ

17.11.2023, 7:05, Разное
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Читаю у Павла Пряникова: «Как показывает множество социсследований, россияне вообще не агрессивные, добрые и миролюбивые люди. Исключение из этого правила – скорее вопрос психиатрии». Звучит по нынешним временам парадоксально и даже как-то вызывающе. Что?! Да что ж это Паша – совсем, что ли, с ума сошел? Или издевается?

Тем не менее, я с Пашей согласен. Более того – я и сам про это давно пишу. В частности, еще год назад в своих видеолекциях я утверждал, что будь русские как нация чуть более конфликтны и агрессивны, они бы просто не оказались так далеко здесь на Севере, среди лесов и болот, в местах с крайне суровым климатом и по сути малопригодных для выживания. Мы, русские, действительно тихие и миролюбивые люди, старающиеся по возможности избегать открытых конфликтов.

В этом и заключается объяснение. Именно то, что русские люди избегают конфликтов – делает их как правило беспомощными перед властью разного рода психопатов. Люди-то реально добрые, исподтишка всегда готовы помочь – но против требований пробравшихся «наверх» изощренных психопатов знают только две тактики: или бесконечно «терпеть» (знаменитое «русское терпение»), или бежать. Главное – не идти на конфликт.

Причем естественно, что в среде «добрых и миролюбивых» в начальство всегда с более высокой вероятностью выбьются именно психопаты: за счет того, что они не только не боятся конфликтов, а наоборот – всегда сами их создают, провоцируют (зачастую на пустом месте), и по их ходу всегда побеждают (окружающие или пасуют и подчиняются, или в лучшем случае бегут). Поэтому власть в России всегда с отчетливым привкусом садизма и психопатии, а население – покорное и забитое. Но – доброе (пока начальство не видит). Если и бунтует – то в основном на коленях.
Отсюда и две главные доблести русского человека: он или безропотно погиб там, куда его сунули психопаты – или доблестно утёк и исчез. Как там у Пушкина: «Отец, слышишь, рубит… А я убежал! (в лесу раздавался топор дровосека)».

Или это Некрасов?

Источник: Размышления вольного социолога


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