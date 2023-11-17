Мнение: О неизбежном поражении Израиля… Сила — в правде, говорите?



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Сейчас, когда Армия обороны Израиля, быстро оправившись от шока 7 октября, бодро крушит ХАМАС вместе с частью сектора Газа, даже заикаться о поражении Тель-Авива как-то глупо и неуместно. Что «бородачи в тапках» могут противопоставить военной армаде, считающейся одной из сильнейших в мире и вооружённой до зубов? Даже если ещё несколько «Маркав» будут сожжены в тесных городских улочках, ситуацию это не изменит. Сила солому ломит ©

И, тем не менее…

Аналитики одного из ведущих американских «мозговых центров», связанного с Пентагоном, мягко намекают, что…

Всё не так однозначно. ©

Недавний анализ Центра стратегических исследований (CSIS) даёт интересный ракурс арабо-израильской эскалации. Смысл публикации под названием «Израиль может проиграть» можно свести к парадоксальной формуле: поражение через победу. И победа через поражение – для ХАМАС.

Израиль, добиваясь военной победы, что в условиях превосходства ЦАХАЛ – очень вероятно, рискует потерпеть серьезное поражение на международной арене, — рассуждают в CSIS: «Израиль делает ставку на то, что сможет убить достаточное количество боевиков ХАМАС достаточно быстро, чтобы победить, а детали будут выясняться позже. Стратегия ХАМАС – упорно цепляться за тупиковую ситуацию. Сила Израиля позволяет стране убивать палестинских мирных жителей, разрушать палестинскую инфраструктуру и игнорировать глобальные призывы к сдержанности. Все это способствует достижению военных целей ХАМАС… Главная его цель состоит в том, чтобы отдалить Израиль от его международных партнеров и превратить его в изгоя, каким его считает ХАМАС».

И это пока вполне удаётся.

Хотя антиизраильские протесты в мире пошли на спад, в том число под давлением полицейских мер, недовольство действиями Израиля никуда не делось. И хотя сейчас мы видим молчание Ирана и сдержанность «Хезболлы», не вторгнувшейся в момент растерянности израильского руководства в октябре, арабский мир копит ярость. Для Израиля это чревато проблемами — ведь после военной фазы нужно будет что-то делать с разрушенной и разорённой Газой. Её оккупация неприемлема — это подчёркивают даже в союзном Израилю Вашингтоне. А любое мирное восстановление невозможно без конструктивного участия таких стран, как Египет, Иордания и Саудовская Аравия, которые сейчас настроены резко антиизраильски. И вряд ли изменят своё отношение в будущем.

Другой момент заключается в том, что победив ХАМАС, Израиль столкнётся с проблемой палестинцев. Многие сотни тысяч человек почувствуют, что единственное будущее, которое их ждёт, — это страдания. А значит, значительная часть из них также будет стремиться отомстить своим обидчикам. Общие цели, чувство достоинства и жажда справедливости имеют решающее значение для мотивации уязвимых групп населения, и если намного более решительные, чем ХАМАС, вооружённые экстремисты станут единственным способом достижения этих целей, эти группы будут пользоваться неоспоримым первенством в жизни палестинцев. То есть, разгромив одних террористов, Израиль скоро столкнётся с другими, ещё более радикальными и жестокими. В конце концов, тот же ХАМАС не на пустом месте возник и руководил Газой на протяжении двух десятилетий. Не только «на штыках» он сидел.

Ответов на все эти вопросы у Израиля нет и не предвидится. Огонь мести затмевает любое «визионерство». Все спорные моменты откладываются на потом. И проблемы копятся, как снежный ком.

Похоже, что арабский (исламский) мир и тень Китая за ним поймал момент для потенциально очень крупного исторического поражения Израиля и союзных ему #США, а кто-то в Тель-Авиве и Вашингтоне проспал этот момент. Вот только жители Газы в этих геополитических играх стали разменной монетой.

Ну а теперь вопрос на засыпку. Разве #Россия в решении «украинского кризиса» сталкивается — если не считать кратно большего масштаба — с какими-то иными проблемами?

И разве у неё есть ответы на такие же вопросы, которые сейчас осторожно задаются Израилю?

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