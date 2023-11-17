У всех все одинаковое: первый трейлер сериала Дарьи Мороз “Секс. До и после” (видео)

12 октября в онлайн-кинотеатре Okko стартует сериал с провокационным, интригующим названием “Секс. До и после”, которое не может не вызывать интереса. Этот проект – дебют Дарьи Мороз, актрисы и продюсера, в качестве режиссера. Недавно состоялся фестиваль онлайн-сериалов, присудивший ленте специальный приз как “самому ожидаемому сериалу”.

Светская премьера состоялась в ресторане

Фильм представляет собой альманах, состоящий из четырнадцати новелл. Их объединяет место действия, которым является ресторан “Лед” – точка пересечения дорог всех героев. Местом для столичной премьеры был выбран ресторан The Toy Moscow, шикарное и модное место, в сравнении с которым “Лед” выглядит поскромнее.

Были продемонстрированы четыре новеллы. Несмотря на провокационное название, картина посвящена именно тому, что происходит до и после интима. Поэтому каждый из эпизодов, передающих историю пары, разделен на две части.

Совмещение профессий далось нелегко

В этом проекте Дарья Мороз выступила не только как режиссер, но и как актриса. Она воплотила образ администратора и присутствует во всех сериях, как и бармен в исполнении Вячеслава Чепуренко. Нужно отметить, что и внутри коллектива ресторана кипят не менее бурные страсти, чем в отношениях приходящих в “Лед” пар.

По признанию Дарьи Мороз, самым тяжелым для нее было совмещение двух ключевых позиций. Сначала ей приходилось произносить много текста, потом сразу бежать к монитору, говорить “стоп”, просматривать дубль, запоминать, что нужно сказать актеру, тоже находящемуся в кадре в данный момент.

Этот эксперимент оказался вовсе не простым. Дарья предполагает, что так произошло из-за ее неопытности или из-за присущих ей максимализма и гиперответственности. Она считает, что, будь у нее в режиссуре немного больше опыта, с актерской задачей она справилась бы лучше. Артистка осталась не совсем довольной собой в кадре, хотя последняя серия кажется ей замечательной.

История, скорее, о человеческих отношениях, а не о сексе

О самой ленте режиссер сказала, что ее сюжет не ограничивается темой секса, скорее, это рассказ об отношениях. Получившиеся истории можно назвать озорными, ироничными, романтичными и очень человеческими. Артистка отметила, что в своей работе она руководствуется примером своего отца. Дарья – дочь Юрия Мороза, известного режиссера. Он ознакомился с проектом одним из первых и похвалил его, сказав, что кино получилось смешным.

Просмотрев трейлер к фильму “Секс. До и после”, можно составить о нем более ясное представление.