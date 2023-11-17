“Для меня это отправная точка в кино”: Антон Богданов о 13-летии “Реальных пацанов” и участии в финальном сезоне

Авторы комедии “Реальные пацаны” сообщили о том, что скоро состоится выход нового 13-го сезона. Он станет последним и поставит точку в истории этого комедийного проекта. За 13 лет “Реальные пацаны” уже стали народными и полюбились множеству зрителей. Актер Антон Богданов откровенно рассказал о том, чего именно ожидать от продолжения этого сериала.

Кто вернется в последнем сезоне сериала?

Несмотря на то, что проект “Реальные пацаны” полюбился зрителям, но все когда-то заканчивается. Создатели проекта обещают сделать момент прощания довольно эмоциональным. Стоит ожидать возвращения нескольких любимых героев. Зрители снова смогут увидеть сразу всех девушек полицейского Базанова и Антона Богданова, который еще буквально несколько лет назад завершил съемки в проекте.

Зрителям нравится видеть реальную жизнь

Актер Антон Богданов откровенно поведал о том, что по его мнению успех проекта заключается в народной любви, честности и искренности сериала.

Кроме того, этот проект сделан современно и показывает провинциальную жизнь. Многим людям нравится смотреть на то, когда по телевизору показывают жизнь самых обычных людей без дополнительных прикрас. Честная жизнь, показанная с юмором, находится отклик в жизни многих людей.

Актер Антон Богданов поведал о том, почему именно он покинул комедийный проект “Реальные пацаны”. По его словам, появились другие, более крупные проекты, которые требовали более глубокого актерского мастерства. Сериал “Реальные пацаны” отнимали довольно много времени, поэтому, в какой-то момент пришлось начать расставлять приоритеты.

Однако, основной причиной ухода стало то что просто в какой-то момент пропал интерес. Несмотря на свой уход из проекта, актер Антон Богданов часто видится с создателями сериала и многими актерами. Ему часто предлагали вернуться, но он решил сделать это только в финальном сезоне.

Как произойдет возвращение?

Антон Богданов поведал о том, что решил вернуться в финальный сезон комедийного проекта “Реальные пацаны”, чтобы отдать дань уважения этому проекту. У него спросили, как именно он видит возвращение своего героя, на что актер ответил, что хотел бы, чтобы это было возвращение из храма. Тем более, что у актера сейчас длинные волосы и большая рыжая борода поэтому он похож на батюшку.

На самом деле, актера увидят только в самой последней серии. Все подробности Богданов раскрывать не может, поэтому, зрителям придется дождаться премьеры. Единственное, что отметил актер, так это то что его герой достаточно сильно изменился.

Интересные моменты со съемок

Антон Богданов вспомнил о некоторых достаточно интересных моментах, которые происходили во время съемок в сериале “Реальные пацаны”. Было много ярких моментов, однако, одним из самых запоминающихся стал тот, где Антоха с Вованом разбили большую и дорогую Ауди. По сценарию, они во время проведения ремонта уронили на автомобиль двигатель. На самом деле, когда двигатель упал на машину, он просто смял авто и стекла, а нужно было, чтобы стекла разлетелись. Поэтому, пришлось вызывать пиротехника из Москвы, который установил небольшие взрывные устройства.

В момент, когда двигатель только лишь соприкасался с самой машиной, пиротехник должен был активировать взрывчатку. Его неоднократно предупреждали о том, что машина однако и дубль также будет один. Однако, когда двигатель полетел, то не успел он еще соприкасался с машиной, как стекла уже вылетели. На монтаже спасла компьютерная графика и эта сцена стала одной из самых ярких.

Как отмечает сам Антон Богданов о сериале “Реальные пацаны”:

Для меня это отправная точка в кино. Это мой старт, моя первая школа. А первую школу всегда нужно уважать и быть благодарным за все, что она тебе дала. Я очень благодарен всем создателям сериала, за их труд, креатив, за их талант. Я их всех очень уважаю и люблю. Думаю, что прощальный сезон будет таким же креативным, смешным и, возможно, с ноткой грусти в конце.

Актер надеется на то, что прощальный сезон получится очень ярким, веселым и точно не разочарует зрителя. Так что будем ждать премьеру заключительного сезона любимого сериала.