Рупор кремлевской пропаганды: Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо.

Как заявил Орпо, правительство приняло решение закрыть погранпереходы на восточной границе в ночь с пятницы на субботу.

Будут закрыты пункты пересечения границы Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

https://vott.ru/entry/633693 – цинк

Надо срочно поставить памятник Маннергейму для нормализации отношений (нет). Вот когда все пункты пропуска закроют, тогда придет его время.

Формально ссылаются на то, что якобы Россия сознательно завозит беженцев в Финляндию. Про то, что скандинавы сознательно и на протяжении многих лет в рамках политики мультикульурализма завозили себе арабов и негров, сейчас понятное дело не вспоминают. Иронично, но фактически, действующие правительства скандинавских стран разворачиваются в сторону выполнения программных требований Брейвика по борьбе с завозом мигрантов.

PS. В Израиле начали блокировать счета некоторых граждан РФ. Ждем приезда осознавших аля Фридман.

—