 

Радиоуглеродное датирование Тель-Гезера подтверждает библейские данные

17.11.2023, 5:41, Разное
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Радиоуглеродное датирование Тель-Гезера, расположенного в Израиле, является одним из самых долгожданных археологических исследований последних лет. Это выдающееся древнее поселение было широко известно благодаря своей многовековой истории и значительной роли, которую оно сыграло в Библии.

Недавние анализы углеродного содержания, проведенные учеными, подтверждают достоверность исторических данных, представленных в Библии. Результаты датирования указывают на существование Тель-Гезера в различные временные периоды, описанные в древних текстах.

Согласно старозаветным записям, Тель-Гезера было мощным городом, расположенным на перекрестке важных торговых путей и игравшим ключевую роль в политической и военной истории региона. Различные отрывки из Священного Писания описывают битвы и события, происходившие в данном городе.


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