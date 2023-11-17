Вселенная советует проявить дух соперничества: Таро-прогноз с 9 по 15 октября

Согласно карте пятерка жезлов, в ближайшую неделю людям стоит проявить дух соперничества и спортивного азарта. Не бойтесь попробовать себя в чем-то совершенно новом и непривычном. Выход за рамки зоны комфорта подарит вам перспективные возможности во всех сферах жизни. Подробный Таро-прогноз для своего знака зодиака на период с 9 по 15 октября читайте в нашей статье.

Овен: перевернутый рыцарь пентаклей

Данная карта сулит Овнам небольшие трудности в финансовом плане. Постарайтесь воздержаться от импульсивных покупок, а также внимательно относитесь к приказам начальства, чтобы избежать проблем на работе. Если вы проявите ответственность, то сможете избежать потери сбережений.

Некоторым представителям стихии огня Предстоит помогать близким родственникам. Причем, отказаться от этого не получится, так что остается лишь смириться и выделить время. Однако помните о том, что не стоит жертвовать собственным счастьем ради других людей, иначе удача может от вас отвернуться.

Телец: перевернутый «Шут»

Старший аркан в перевернутом положении олицетворяет человека, который пытается ухватиться за множество дел сразу. Подобное поведение приведет лишь к тому, что вы впустую растратите свои силы. Также карта призывает воздержаться от импульсивных поступков хотя бы на этой неделе.

Во второй половине недели Тельцу стоит сосредоточиться на отдыхе. Отложите решение важных вопросов на следующую неделю и просто проведите решение за тем, что дарит вам больше всего удовольствия. Лишь в этом случае вы сможете восстановить большую часть сил и избежать проблем со здоровьем.

Близнецы: «Луна»

В данном случае старший аркан предупреждает Близнецов о том, что в ближайшие дни есть большая вероятность стать жертвой обмана. Чтобы этого избежать, воздержитесь от участия в сомнительных авантюрах, а также не спешите расставаться с крупными суммами без острой необходимости.

Чтобы не попасть в плен разочарования, Близнецам следует научиться не выставлять завышенные ожидания к другим людям. Напротив, попробуйте следовать простой житейской мудрости: хочешь чего-то – сделай это сам. Подобная тактика поможет вам сохранить ясность ума и избежать иллюзий.

Рак: тройка жезлов

Весьма благоприятная карта, которая сулит успех в сложных делах, а также пророчит одиноким представителям знака обрести вторую половинку. Будьте готовы к тому, что все ваши труды будут по-достоинству оценены влиятельными людьми, а вы сами получите перспективные возможности для продвижения по службе.

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Раку не стоит бояться переработок в ближайшую неделю. Здоровье не доставит особых проблем, а родные и близкие с пониманием отнесутся в тому, что вы решили начать работать больше. Используйте эту возможность, чтобы реализовать давно задуманные проекты, которые все время откладывались за завтрашний день.

Лев: четверка кубков

В ближайшие 7 дней Лев получит информацию, которая его ошарашит и перевернет привычное восприятие вещей с ног на голову. Чтобы не впасть в депрессию, постарайтесь не замыкаться в себе. Помните, что вы всегда можете попросить о помощи родственников или близких друзей.

Ближе к выходным ситуация начнет постепенно стабилизироваться, поэтому не откажите себе в возможности немного расслабиться. Особенно полезно будет провести время на природе, занимаясь активными видами спорта или духовными практиками.

Дева: перевернутая четверка пентаклей

В перевернутом положении «Владыка земной власти» предупреждает о том, что в скором времени Дева может потерять контроль над текущей жизненной ситуацией. Особенно неприятно будет складываться ситуация с финансами – деньги буквально начнут вытекать сквозь пальцы.

Помните, что ваша беспечность лишь усугубит ситуацию. Поэтому старайтесь проявлять осторожность при решении важных вопросов. От заключения договоров купли-продажи в октябре следует вовсе воздержаться, иначе есть шанс стать жертвой мошенничества.

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Весы: «Императрица»

Старший аркан стал для Весов олицетворением нежности и любви, с помощью которых можно достигнуть поставленных целей. Некоторым представителям стихии Воздуха удастся обрести богатого покровителя, который в миг решит все проблемы как материального, так и эмоционального плана.

Поскольку судьба будет благоволить Весам, они могут просто расслабиться и плыть по течению. Однако если вы хотите добиться выдающихся высот, то придется проявить упорство и инициативу. Вполне возможно, что ближе к выходным вы получите перспективы, о которых ранее и мечтать не могли.

Скорпион: рыцарь жезлов

В ближайшие дни Скорпиона ожидают большие перемены, которые будут не очень приятными. Есть вероятность, что ссора с членом семьи или второй половинкой приведет к необходимости искать новое место жительства. Впрочем, вы можете избежать негативного сценария, если будете проявлять осторожность.

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В то же время некоторым представителям знака посчастливится обрести возможности для социального роста. Если вы дано планировали начать собственное дело, то лучше больше не откладывайте. В противном случае удача перестанет вам благоволить на долгие годы.

Стрелец: перевернутая десятка мечей

В данном положении карта олицетворяет надежду, которая может помочь Стрельцам достигнуть поставленной цели. В период с 9 по 15 октября большинство трудностей отступят. Поэтому рекомендуется сосредоточиться на развитии того, что ранее казалось недоступным.

Некоторым представителям знака посчастливится привлечь в свою жизнь денежные инвестиции. Имейте в виду, что удача будет сопутствовать вам не всегда, поэтому воспользуйтесь возможностью и начните дело, которое будет приносить вам небольшой, но стабильный доход.

Козерог: перевернутая королева кубков

К сожалению, данный аркан говорит о том, что следующая неделя для Козерога пройдет под эгидой дурного настроения. Постарайтесь отвлечься от проблем, чтобы не вгонять себя в депрессию, а также не забывайте о том, что ваши трудности вовсе не являются неразрешимыми.

Ближе к выходным Козерогу стоит выбраться на природу вместе с друзьями или родственниками. Главное – одевайтесь потеплее, поскольку есть риск подхватить простуду после переохлаждения. Некоторым представителям знака удастся познакомиться с мудрым наставником.

Водолей: «Иерофант»

Водолей определенно добьется успеха на этой неделе, однако старший аркан предупреждает, что не стоит проявлять чрезмерную самоуверенность. Если вы будете считать, что знаете все на свете, то рано или поздно судьба поставит вас на место.

Смотреть на окружающих свысока также настоятельно не рекомендуется. Напротив, прислушивайтесь к советам близких, ведь они помогут вам решить важные вопросы. Одиноким представителям знака стоит оставить попытки завоевать сердце партнера, поскольку они не принесут желаемого результата.

Рыбы: перевернутый паж жезлов

В течение всей недели Рыбы будут проявлять склонность к упрямству и неоправданному риску. Карта предупреждает, что опрометчивые действия могут привести к непредсказуемому результату. Поэтому воздержитесь от потаканий эмоциям и чаще прислушивайтесь к интуиции.

Для некоторых представителей знака аркан описывает дурные новости, к которым стоит отнестись проще. Кроме того, информация может прийти из недостоверного источника, поэтому обязательно перепроверьте ее как следует. В противном случае есть риск стать жертвой обмана.