Как позитивный взгляд на жизнь становится токсичным: 8 объяснений, почему умение замечать только хорошее до добра не доводит

До недавнего прошлого считалось, что позитивное мышление является своего рода волшебной таблеткой, которое помогает сделать человека счастливым, а его жизнь становится неизменно успешной. Однако сегодня все большее число исследователей и профессиональных психологов утверждают, что существует такое понятие как «токсичный позитив». Какой вред он может принести человеку и почему все же не всегда нужно смотреть на существующую действительность исключительно положительно.

Под токсичным позитивом принято понимать такую ситуацию, когда человек вне зависимости от того, как у него складываются дела, неизменно настроен оптимистично. Если в определенных жизненных ситуациях подобное действительно помогает преодолеть сложности, то чаще всего это не позволяет адекватно взглянуть на имеющиеся проблемы. Соответственно, не удается правильно решать те или иные трудные ситуации.

Токсичный позитив часто также проявляется в отношении близких нам людей, знакомых, коллег по работе и так далее. Вместо того чтобы проявить сочувствие и как-то помочь человеку, мы начинаем уверять их, что все хорошо и ситуация вскоре наладится. Возникает ощущение токсичности, что человек просто не в грошах не ставит ваши трудности, обесценивая при этом все ваши переживания и эмоции. Как результат, таким людям с позитивным мышлением сложно общаться со своими знакомыми и друзьями, они чаще всего прибывают в одиночестве и не могут создавать социальные связи.

Психологи отмечают, что крайне важно найти баланс между позитивным взглядом на жизнь и реалистичным отношением к своим эмоциям и событиям. Какие-либо негативные аспекты не стоит игнорировать, на них можно учиться, что позволяет существенно улучшить свою жизнь. Если смотреть на окружающую действительность только позитивно, то такой человек рано или поздно окажется в депрессии, а достичь успеха в своих начинаниях ему будет крайне сложно.

Отрицание реальности

Человек с токсичным позитивом часто отрицает реальность и игнорирует события, которые происходят в его жизни. Для таких людей характерно подавление негативных чувств, которые они не могут показать окружающим. В итоге, возникает искаженное восприятие реальности, становится часто невозможно реагировать на сложные ситуации и успешно решать какие-либо проблемы в жизни.

Подавление эмоций

Любой опытный психолог скажет, что эмоции и возможность их свободно выражать являются одним из обязательных условий счастливой жизни. Если преобладает токсичный позитив, то такой человек начинает подавлять имеющиеся у него негативные чувства. У него накапливается стресс, может отмечаться быстрое эмоциональное выгорание. Всех этих сложностей можно было бы избежать, если все же воспринимать реальность такой, какая она есть, а не стремиться во всем видеть что-то хорошее. Не нужно закрывать глаза на имеющиеся трудности и проблемы, решить которые не так-то просто.

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Невосприимчивость к критике

Люди, в жизни которых преобладает позитивный взгляд, часто не восприимчивы к критике. Им кажется, что они все делают правильно, что их жизнь исключительно хорошая и счастливая. Поэтому они часто не воспринимают конструктивную критику или же вовсе на подобные замечания у них начинается крайне болезненная реакция и даже агрессия. Естественно, что игнорирование критики делает невозможным исправление имеющихся проблем, и взгляд со стороны здесь просто не помогает.

Невозможность защитить себя

Люди с позитивным мышлением обычно бывают неосторожными и слишком доверчивыми. Они игнорируют возможные опасности и потенциальные риски. Все это может привести к различным негативным последствиям. Например, установлено, что такие люди чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников, которые часто выманивают у них большие суммы денег. Подобная невозможность защитить себя проявляется как на физическом, так и на психологическом уровне.

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Внутренний конфликт

Если человек слишком сосредоточен на поиске позитива и старается видеть все хорошее в окружающем его мире, то при этом он может ощущать, что его мировоззрение не соответствует действительности. В итоге, возникают внутренние конфликты, из-за чего появляется тревожность и стресс. Причем самостоятельно справиться с такими сложностями часто бывает невозможно. В результате требуется обращаться к психологу и проходить длительный курс реабилитации и терапии.

Приходится скрывать истинные чувства

Каждый человек испытывает страхи и различные чувства. При токсичном позитиве не все такие эмоции можно проявлять публично. В итоге возникает ощущение изоляции и одиночества. Жить с такой ношей бывает крайне сложно, причем часто человек не может изменить свое мировоззрение, и ему приходится жить в черно-белом мире. Возможность проявить свои истинные чувства может привести к депрессии, а справиться с такими сложностями удается исключительно, обратившись за помощью к психологу.

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Низкая работоспособность и склонность к прокрастинации

На первый взгляд может показаться, что человек с позитивным взглядом на жизнь будет неизменно успешен в работе и построении карьеры. Однако многочисленные исследования показывают, что при токсичном позитиве существенно ухудшается работоспособность. Такие люди имеют склонность к прокрастинации, и в сложной ситуации они бездействуют или не могут как-либо решить возникшие трудности. Причем подобная проблема со временем лишь усугубляется, появляется ощущение пустоты, отсутствует какая-либо мотивация что-либо менять в своей жизни.

Зависть из-за неумения сравнивать

При позитивном взгляде на жизнь человек часто находится в плену иллюзий. Он не может правильно сравнить ту или иную ситуацию и свою жизнь с другими людьми. Как результат, появляется зависть и многочисленные негативные эмоции. Такой человек ощущает, что он делает все правильно, но добиться успеха все же по каким-то причинам не может, тогда как другие люди более успешны в своих начинаниях. Из-за такого позитивного взгляда на жизнь и невосприятия критики человек не может понять, что он делает неправильно и что ему следует изменить в своем поведении.