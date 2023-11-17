Рупор кремлевской пропаганды: Димитрово. Вторая серия

Появились кадры повторного удара в Димитрово (Запорожская область)

Это тот же поселок, где ранее накрыли "Искандером" церемонию награждения боевиков из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ с большим количеством погибших, включая часть руководства бригады (комбриг по случайности избежал смерти)

Теперь же накрыли располагу 3-й бригады оперативного назначения НГУ (вч 3017). Все в том же Димитрово. Недалеко от предыдущего прилета.

Как вчера ныл нацист Мосийчук, в здании было большое кол-во погибших, сложились подвалы.

На видео только два прилета. Потом был еще и третий по месту разбора завалов, там еще порядком ВСУшников накрыло.

Нацики требуют открыть следствие и завести уголовное дело по факту происходящего в Димитрове. Также ищут наводчика, который сдал располагу. Впрочем, учитывая, что удар спокойно контролируется нашим дроном, дело не только в наводчиках на земле, хотя и они конечно же помогают громить украинских оккупантов – напоминаю, что это часть оккупированной ВСУ Запорожской области РФ.

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