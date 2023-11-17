Новосибирские ученые предлагают решение проблемы улавливания углерода

Новосибирские учёные десятилетиями работали над проблемой улавливания углекислого газа, и наконец предложили впечатляющее решение, которое может изменить будущее энергетики и транспорта.

На протяжении последних лет, увеличение выбросов парниковых газов стало глобальной проблемой, способной угрожать нашей планете и биоразнообразию в целом. Углекислый газ, особенно, является одним из главных факторов, вносящих вклад в изменение климата. Поэтому разработка научного метода улавливания и складирования этого газа стала приоритетной задачей для учёных и экспертов по всему миру.

Однако, именно в Новосибирске было разработано революционное решение, которое может стать прорывом в борьбе с углеродной нагрузкой на планету. Учёные из Института Катализа и Синтеза углеродных материалов (ИК СО РАН) предложили новый вид катализатора, который способен эффективно улавливать и превращать углекислый газ в полезные продукты.