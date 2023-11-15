Метеорологи раскрыли оценку эффекта Туми в 2 раза

В исследованиях, проведенных метеорологами, было обнаружено и уточнено в два раза большее значение эффекта Туми. Этот эффект, который ранее был недостаточно изучен и понят, оказывает значительное влияние на климатические условия и коммуникацию с операторами, работающими на открытом воздухе.

Ранее считалось, что эффект Туми приводит к снижению видимости и затруднению навигации из-за рассеивания света в нижних слоях атмосферы. Но новые исследования показали, что его влияние значительно превышает ожидания.

Размеры и структура частиц пыли и других загрязнителей в атмосфере являются ключевыми факторами, определяющими интенсивность и дальность действия эффекта Туми. Они создают условия для образования плотной области загрязнения, которая рассеивает свет в разных направлениях и снижает видимость.