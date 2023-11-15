 

Дорожная камера засняла призрака в автомобиле

15.11.2023, 5:40, Разное
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В Индии, в октябре 2023 года мужчина со своей женой и двумя маленькими детьми, сидевшими на заднем сиденье автомобиля, проезжал по дороге в штате Керала.

В какой-то момент они проехали через место, где была установлена специальная дорожная камера, фиксирующая непристегнутых водителей или мотоциклистов, забывших надеть шлем.

Поскольку ни сам Адитьян, ни его жена, сидевшая рядом с ним, не были пристегнуты, камера распознала их как нарушителей и сфотографировала их автомобиль.

Недавно информация о штрафе со снимком были присланы Адитьяну и он признал свою вину и покорно заплатил штраф. Но когда он увидел снимок своей машины, то в недоумении начал рассматривать его.

Дело в том, что на снимке отчетливо видно какого-то постороннего человека, выглядывающего из-за водительского кресла и этот человек совсем не похож на маленьких детей Адитьяна.

По словам Адитьяна, в момент, когда было сделано это фото, в машине было всего двое взрослых, и кто этот третий человек, полная загадка.

Когда снимок стал вирусным и разошелся по соцсетям, многие посчитали, что на фото отразился призрак, причем пожилой женщины. Скептики в свою очередь предполагают, что это либо какое-то искажение лица маленького ребенка, одного из детей Адитьяна, либо “глюк” камеры.


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