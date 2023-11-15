 

Ученые из Амстердама создали черную дыру в лаборатории

15.11.2023, 4:43, Разное
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Ученые из города Амстердам впервые сумели создать чудовищное явление в условиях лаборатории – черную дыру. Впервые в истории человечества исследователям удалось воплотить в жизнь такой феномен, который до сегодняшнего дня оставался лишь теоретическим представлением в науке.

Черные дыры – это объекты, которые обладают таким сильным гравитационным полем, что не впускают в себя даже свет. Они возникают после коллапса звезды, когда ее ядро сжимается до таких масштабов, что притяжение становится огромным.

Долгие годы ученые только теоретически исследовали черные дыры, их свойства и последствия взаимодействия со вселенной. Они были лишь наблюдателями непостижимых процессов, происходящих далеко от Земли. Однако, благодаря труду и настойчивости группы ученых из Амстердама, человечество теперь имеет возможность изучать эту таинственную форму материи непосредственно.


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