Мнение: План разграбления российских активов, алмазные санкции и иголочное вредительство Литвы

1. США пытаются заставить Евросоюз явно оформить кражу замороженных активов России. По сути это ничего не изменит, так как факт кражи уже зафиксирован, и за пределами Запада — в Китае, в Индии, в Саудовской Аравии — европейцев с американцами справедливо считают ворами. Вместе с тем, сейчас украденные у России деньги лежат в Европе и США мёртвым грузом, тогда как их можно было бы поделить между нужными людьми — перечислить американским оружейным корпорациям, например.

Пока что и США, и Евросоюз медлят, так как официальный грабёж ухудшит их репутацию ещё сильнее. Цитирую разбор ситуации от Кирилла Стрельникова (ссылка):



Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством голосов все же одобрил законопроект, предусматривающий использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В случае вступления закона в силу госсекретарь Соединенных Штатов совместно с Агентством США по международному развитию должны в течение 180 дней представить конгрессу “оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи”, а “в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов <…> переходят к правительству Соединенных Штатов”.

Напомним, что после начала СВО коллективный Запад в нарушение всех их же собственных писаных и неписаных законов заморозил активы российских компаний и граждан на сумму порядка 300 миллиардов долларов и с прицелом на их конфискацию — то есть воровство.

С этого момента начался лихорадочный поиск способов превратить кражу средь бела дня во что-то хотя бы отдаленно напоминающее законную процедуру, но очевидная и неприкрытая дикость ситуации смущала даже самые русофобские страны. Берлин, Париж и особенно Брюссель, в чьей юрисдикции оказался самый большой объем замороженных российских активов (более 180 миллиардов евро), сильно не хотели быть инициаторами грабежа и потом в одиночку нести все правовые и финансовые последствия. Европейский центральный банк предупреждал Еврокомиссию, что “такие действия могут ударить по репутации евро во всем мире и ослабить его позиции в качестве резервной валюты”, Еврокомиссия, в свою очередь, признала, что “правовые барьеры слишком высоки”, а “правительства стран Европы обеспокоены рисками для финансовых рынков от таких решений”.

Но если закрыть глаза и сговориться всем вместе (а сзади тебя подбадривают пинками США), то можно сделать вид, что все законно. <…>

Россия многократно и на всех уровнях предупреждала западных гоп-стопников, что воровство активов нашей страны будет иметь самые серьезные последствия. Но, прекрасно зная, с кем мы имеем дело, руководство страны сразу начало прорабатывать ответные меры.

И их час настал.

Самым первым шагом будет обмен активов российских резидентов, замороженных на Западе (большей частью ценные бумаги), на активы западных резидентов, зеркальным образом замороженные в России. Пока речь идет об освобождении активов 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. Соответствующий указ был подписан президентом 8 ноября.

На фоне новостей о грабеже доходность “самых надежных на планете” американских государственных облигаций, которые так любят иностранные инвесторы, на 20 октября 2023-го по сравнению с прошлым годом упала на 42 процента.

Крупнейший в мире норвежский суверенный фонд благосостояния с объемом активов 1,4 триллиона долларов сообщил об убытке в третьем квартале 2023 года на 33,8 миллиарда, что произошло во многом из-за падения интереса к западным акциям осторожных зарубежных инвесторов, которые боятся аналогичных конфискаций.

Элитная недвижимость в Лондоне, которая десятилетиями привлекала инвесторов со всего мира, стремительно теряет свои позиции, а ее место в мире начинает занимать недвижимость в Дубае и (сюрприз!) Сочи.

Что, собственно, и требовалось доказать, а дальше будет только хуже.

2. В Евросоюзе анонсировали очередной, уже 12-й по счёту пакет антироссийских санкций (ссылка). Основная новация – это санкции против российской алмазной отрасли, то есть против нашего мирового алмазного чемпиона – компании Алроса. Для этого Брюсселю пришлось выстрелить себе в ногу: алмазогранильная промышленность Бельгии находится в серьёзнейшей зависимости от алмазных поставок из России.

Впрочем, убрать Россию с мирового рынка алмазов не получится, поскольку наша доля на алмазном рынке намного выше, чем даже доля нашей нефти или газа на соответствующих мировых энергетических рынках (ссылка)

Россия по итогам 2022 года впервые заняла 35% мирового рынка производства алмазов. До этого страна много лет занимала в этой сфере от 22% до 33% рынка. За год в мире произвели 119, 96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона — в нашей стране.

После начала конфликта на Украине дилерам в Антверпене (Бельгия) было предложено бойкотировать российские камни – результат см. выше. Теперь западные державы хотят придать бойкоту официальный характер, введя официальный запрет на российские камни, пишет Reuters. Объявление G7 ожидается уже несколько недель, но разногласия по поводу деталей затягивают процесс.

Весьма вероятный сценарий: Россия начнёт продавать алмазы Индии, оттуда они уже пойдут в Европу, в ту же самую Бельгию, откуда после обработки вернутся в Индию, которая является одним из главных потребителей ювелирных украшений в мире. Получится примерно как с нашей нефтью: она всё равно попадёт на Запад, но через посредников и по более высокой цене.

В идеале, конечно, нам следовало самим бы развивать огранку и ювелирку, массово делать экспортные изделия из наших алмазов, вместо того чтобы гнать за рубеж пускай и исключительно дорогое, но сырьё. Однако в это отрасли слишком многое завязано на старых жуков из Антверпена, кроме того, наше государство в последние годы слишком рьяно кошмарит ювелирную отрасль, чтобы о каком бы то ни было развитии вообще можно было говорить.

3. Прибалтийские страны не могут сколько-нибудь заметно навредить России самостоятельно: если раньше мы зависели от их портов, то теперь наши портовые мощности на Балтике закрывают огромную долю наших потребностей. Однако прибалтийские режимы полезны для США в качестве провокаторов, продвигающих новые антироссийские идеи в структурах Евросоюза (ссылка):

Литва в рамках этого пакета предлагает ввести «серьезный запрет» на экспорт следующей продукции обрабатывающей промышленности (источник: РИА Новости):

– вязальные спицы и иглы для шитья,

– канцелярские кнопки,

– радиаторы отопления,

– гвозди…

Судя по набору предлагаемой продукции, номенклатура товаров, которая попадает под запрет на экспорт в Россию со стороны Прибалтики, уже заканчивается, но «неминуемого краха» российской экономики, которую обещали на западе в феврале-марте 2022 года так и не происходит. Иронично ответили Литве в МИД России:

«Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России».

Если одни из недавних предложений Литвы по запрету на сделки Европы с Росатомом, запрету на покупки СПГ, стали и урана еще выглядят куда-никуда серьезными, то нынешний запрет поставок кнопок и гвоздей выглядит смехотворным. Да и к тому же, высвободившуюся нишу спокойно занимает Китай.