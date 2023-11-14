Беттинг-эксперты назвали фаворитов в борьбе за «Золотой мяч-2024»

Новый календарный год еще не начинался, а главные претенденты на то, чтобы получить за него самый престижный индивидуальный приз в футболе, уже известны.

Лишь недавно на торжественной церемонии в Париже был вручен «Золотой мяч-2023», обладателем которого в рекордный восьмой раз стал аргентинец Лионель Месси. Звездного форварда, отправившегося покорять североамериканскую лигу МЛС, «уважили» почетной статуэткой за заслуги в завоевании Кубка мира 2022 года в Катаре. И, по мнению большинства экспертов, журналистов, а также простых болельщиков, эта награда обязана стать последней для Месси в его выдающейся карьере. А за новые «Золотые мячи» теперь должны сражаться представители «новой волны».

Но кто же эти претенденты?

Собственный список главных фаворитов в битве за «Золотой мяч» уже успели представить ведущие беттинг-эксперты. И те любители футбола, у которых уже установлены приложения букмекерских контор ( https://betonmobile.ru/mobile-betting-apps ) на смартфонах, или других подходящих гаджетах, наверняка заметили, что котировки свидетельствуют о наиболее высоких шансах на награду в 2024-м году у трех футболистов:

Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции

Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и сборной Англии

Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и сборной Норвегии

Говоря о коэффициентах на победу этих игроков, стоит отметить, что они практически идентичны. И в переводе на проценты свидетельствуют примерно о 27-28% шансов на награду у каждого из тройки фаворитов.

Помимо Мбаппе, Беллингема и Холанда, любители футбола также могут использовать свои промокоды букмекеров ( https://betonmobile.ru/promokodyi ) для прогнозов на завоевание «Золотого мяча» английским нападающим «Баварии» Харри Кейном. Пока что его шансы оцениваются экспертами беттинг-компаний заметно ниже, чем у трио основных претендентов – примерно на уровне 15% вероятности. Но в целом Кейн набрал потрясающую форму, и если сумеет сохранить ее на весь следующий календарный год, а также – на финальную часть Евро-2024, где его сборная будет одним из претендентов на титул, то вполне вероятно, что именно Харри заполучит заветную статуэтку из драгоценного металла.

Отметим, что Евро-2024 может стать одним из ключевых факторов в определении следующего обладателя «Золотого мяча». И в этом плане у одного из упомянутой выше троицы фаворитов – Эрлинга Холанда, ситуация похуже, чем у конкурентов, так как его сборная Норвегии вряд ли попадет на этот турнир. С другой стороны, Эрлинг так много и эффектно забивает за свой клуб – «Манчестер Сити», что вполне может и компенсировать недостаток успехов на международном уровне.