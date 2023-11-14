 

Мнение: О жертве жуткой агрессии… На чём остановится Израиль?

14.11.2023, 15:20, Разное
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Фото © CNN

Это всё и ужасно, и страшно, конечно. И когда вооружённые люди, все «на адреналине», врываются в твой дом. И когда в него прилетает снаряд или ракета. И когда приходится бежать, сломя голову, не разбирая дороги, спасаясь от пуляь и осколков — чувствуя нутром, что бежать-то особо и некуда.

И ещё ужаснее и страшнее, когда всё это носит массовый характер. Когда счёт жертвам идёт уже на тысячи. Нет, это не #статистика…

Это огромная трагедия — которую 7 октября пережил Израиль. И которую теперь день за днём переживают палестинцы в секторе Газа.

Кстати, на днях в Израиле, где «помнят всех поимённо», пересчитали количество жертв террористической атаки ХАМАС. Оказалось, что их не 1400, как заявлялось ранее и как до сих пор указано в Википедии, а «около 1200». Не исключено, что ещё меньше это число станет со временем.

Согласно последним данным, жертвами израильской «ответки» в секторе Газа стали уже 11 тысяч 180 палестинцев.

И вот соотношение числа погибших у «агрессора» и у «жертвы» в ретроспективе.

Необходимая оборона, говорите? Справедливое возмездие, утверждаете? Талион?

Может, просто, коротко и ясно — резня?

Кто её остановит?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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