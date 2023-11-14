Мнение: Нужно ввести в России новый налог – на потребление и на роскошь

Я не верю «Справедливой России», так как я вообще не верю борцам за справедливость. Опыт показывает, что их борьба в лучшем случае сводятся к формуле «равная оплата за неравный труд», то есть к уравниванию похмельных лодырей и ударников труда. Также часто призывы к «восстановлению справедливости» вырождаются в прямолинейный розжиг протестных настроений среди люмпен-электората с последующими попытками шантажировать представителей власти или даже захватить власть.

Вместе с тем, среди четырёх крупных партий — Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ — нет ни одной прагматично-рациональной. Популизмом и заигрыванием с любителями простых решений грешат все. Иначе и получиться не могло: средний депутат циничен, эгоистичен и малокомпетентен, однако наши несовершенные депутаты — всего лишь улучшенная версия своих избирателей. Если бы у нас была настоящая прямая демократия, в которой широкие народные массы два раза в неделю голосовали бы на референдумах, Россия очень быстро стала бы непригодной для жизни страной: с порушенной экономикой, радиоактивным заражением территории и отрубанием рук на площадях.

Поэтому, хоть Госдума и фонит идеями социальной справедливости, в ней всё же хватает адекватных депутатов, которые говорят разумные вещи и выдвигают полезные законопроекты. Когда, например, Справедливая Россия предлагает что-то конкретное, я вчитываюсь в законопроект, так как знаю, что под соусом народного трибунства может быть спрятана интересная идея.

Надеюсь, я в достаточной степени отстроился от левацких лозунгов и достаточно внятно заявил, что Справедливую Россию не поддерживаю и не люблю. Плавно перехожу теперь к сути поста. На днях Сергей Миронов, лидер Справедливой России, предложил заменить четыре налога на бизнес одним налогом (ссылка). Вместо НДС, налога на прибыль, налога на имущество и транспортного налога господин Миронов предлагает ввести налог «на потребление» — в 10% с любой транзакции, например. Подобную реформу в России предлагают регулярно, сейчас вот выступили с этой идеей справедливороссы.

К сожалению, в том виде, в котором план изложен на сайте Справедливой России, он заведомо нежизнеспособен, так как налог с каждой транзакции — явная нелепица.

Лесопилка купила брёвна — налог, завод купил доски у лесопилки — налог, мебельная фабрика купила материал у завода — налог, оптовик купил вагон мебели — налог, магазин набрал мебели у оптовика — налог. А дальше розничный покупатель приходит в магазин и начинает смеяться, так как шкаф, который раньше стоил 30 тысяч рублей, стоит теперь 60 тысяч рублей. В ходе создания шкафа налог в 10% пришлось заплатить несколько раз, и все затраты мебельщики вынуждены были включить в цену товара.

Потом, выйдя из маленького магазина, покупатель садится в такси и едет в крупный магазин от условной неверной ИКЕА. Там он видит, что шкаф по-прежнему стоит 30 тысяч рублей, так как корпорация купила лесопилку, деревообрабатывающий завод и мебельную фабрику, благодаря чему платит налог в 10% всего лишь один раз, в самом конце цепочки. Покупатель покупает шкаф у корпорации, а малый и средний бизнес тихо разоряется.

В общем, бездумно брать налог с каждой транзакции нельзя, это что-то из практики европейского средневековья, когда Европа состояла из огромного количества маленьких государств, и купцы вынуждены были платить пошлины по 10 раз за поездку, на каждом мосту. Скажу больше, за употребление слова «революция» по отношению к налоговой системе следовало бы, по совести, привлечь членов Справедливой России к уголовной ответственности, прямо сквозь депутатский иммунитет. Резкие и радикальные изменения в Налоговом кодексе — это вредительство, прямой саботаж.

Вместе с тем, сама идея замены налогов с бизнеса налогом на потребление представляется мне очень здравой: именно к этому нам и следовало бы стремиться.

Выглядеть это могло бы так.

1. Русский бизнес освобождается от двух магистральных налогов, которые упоминает Сергей Миронов: от НДС и от налога на прибыль. Зарплатные налоги, а также всякие акцизы на нефть и алкоголь, остаются, это отдельная история.

2. При продаже товара взимается налог на потребление, ставка которого зависит от типа конкретного товара.

2.1. Если это что-то для бизнеса — фрезерный станок, например, или партия подшипников, или грузовой автомобиль — налог на потребление равен нулю.

2.2. Если это что-то для обычного розничного потребителя — телевизор, пельмени, стрижка в барбершопе — взимается налог на потребление в 20%. Точнее, даже не взимается, а переносится, так как сейчас в цену телевизора уже включены 20% НДС.

2.3. Если это что-то статусное — автомобиль с двигателем больше трёх литров, сухарики с привкусом красной икры — взимается налог на роскошь, 50%.

Такая налоговая система будет стимулировать предпринимателей работать, а не потреблять, вкладываться в заводы, а не в яхты. Что ещё важнее, освобождение от НДС и налога на прибыль позволит отечественному производителю снизить издержки и сделать свой товар дешевле импортного. Наконец, за счёт упрощения учёта можно будет высвободить для рынка труда больше миллиона квалифицированных рабочих мозгов, которые заняты сейчас муторным и ненужным обществу учётом сложных налогов.

Нового я ничего не предлагаю, во многих странах налоговая система устроена именно так, потому что поощрять производство и обкладывать налогами потребление с роскошью — идея не только привлекательная в теории, но и работающая, много раз проверенная на практике.

Сейчас, к сожалению, налоговая нагрузка в России распределена с точностью до наоборот: торговать предметами потребления выгодно, так как в торговле налоги простые и маленькие, а производить — невыгодно, так как производителей угнетают высокими налогами и громоздким учётом, для обеспечения которого приходится содержать целый отряд программистов и бухгалтеров.

Что особенно меня раздражает, государство наказывает даже за инвестиции в бизнес. Корпорация выплатила вам 100 млн рублей дивидендов, и вы вложили их обратно в дело, купив ещё акций, вместо того чтобы вывести из России во Францию, например. Казалось бы, власти должны только аплодировать такому решению. Но нет. С этой операции вы будете обязаны заплатить налог в 15 млн рублей.