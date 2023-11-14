Мнение: О победившем 1984… Океания никогда не воевала с Остазией?

Один человек сказал: «Очень сложно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, когда её там нет… Но нашим органам по плечу и не такие задачи!». А другой, глядя на него, перефразировал: «Чёрного кобеля не отмоешь добела… Но наша дипломатия будет пытаться»… Всему миру на смех.

Не абы кто, но заместитель постпреда России в #ООН Дмитрий Полянский… нимало не стесняясь, заявил буквально следующее: «Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если #Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли».

Откуда взяли, откуда взяли…

Да из… гм… некоторых «откровений» зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, например. Из недавнего вспоминается в частности вот это: «Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось».

Кандидат наук и большой учёный Дмитрий Медведев, похоже, не знает, что древнеславянское слово «тло» не имеет никакого отношения к огню. Это дно, основание, пол — причём не деревянный даже, а земляной, который был и в русских избах, и в украинских хатах едва ли не до начала XX века. То есть «сгореть дотла» означало выгореть полностью, до того, что сгореть уже не может по определению. Но знание истории своей же страны никогда не было сильной стороной ни одного из российских руководителей. Кроме, быть может, другого «большого учёного»…

Чьи методы решения проблем всё увереннее косплеит нынешняя #власть.

Но вообще-то вопрос в другом.

А с чего это российская дипломатия сейчас так засуетилась, отмазывая кремлёвских правителей?

—