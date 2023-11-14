Глава ФСВТС Шугаев заявил о повышенном интересе заказчиков к обещанному истребителю Су-57

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил о заметном росте интереса со стороны зарубежных заказчиков к российским многоцелевым истребителям пятого поколения Су-57.

По его словам, ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к этому самолету, что может привести к заключению соответствующих контрактов, после подписания которых можно будет определить четкие сроки и количество выпускаемых истребителей Су-57.

Также стоит отметить, что в октябре была создана крылатая ракета большой дальности для этого российского истребителя с внутрифюзеляжным размещением, что значительно расширяет его боевые возможности.

Следует также учитывать мнение американского журнала Military Watch Magazine, который утверждает, что Су-57, оснащенный новой ракетой большой дальности, способен выполнять функции стратегического бомбардировщика.

Несмотря на это, некоторые военные эксперты высказывают предпочтение истребителю Checkmate, называя его более перспективным по сравнению с Су-57.