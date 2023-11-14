Мнение: Тиха украинская ночь…
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Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
А.С.Пушкин, 1829.
Занятно добавить, что хотя стихотворение из XIX века, но это поэма “Полтава”, в которой речь о событиях начала века XVIII. То есть Пушкин, каналья, считал, что “украинская ночь” существовала еще даже в 1709 году! Может, он тоже был иноагентом?!
Источник: Размышления вольного социолога
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