Мнение: Тиха украинская ночь…

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты

Над Белой Церковью сияет

И пышных гетманов сады

И старый замок озаряет.

А.С.Пушкин, 1829.

Занятно добавить, что хотя стихотворение из XIX века, но это поэма “Полтава”, в которой речь о событиях начала века XVIII. То есть Пушкин, каналья, считал, что “украинская ночь” существовала еще даже в 1709 году! Может, он тоже был иноагентом?!