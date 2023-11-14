 

Мнение: Тиха украинская ночь…

14.11.2023, 8:19, Разное
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Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты

Над Белой Церковью сияет

И пышных гетманов сады

И старый замок озаряет.

А.С.Пушкин, 1829.

Занятно добавить, что хотя стихотворение из XIX века, но это поэма “Полтава”, в которой речь о событиях начала века XVIII. То есть Пушкин, каналья, считал, что “украинская ночь” существовала еще даже в 1709 году! Может, он тоже был иноагентом?!

Источник: Размышления вольного социолога


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