 

Мнение: О позоре школьного учителя… Кадыров зашёл с козырей?

14.11.2023, 8:15, Разное
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Ладно-ладно, бывшего школьного учителя, ставшего настоящим российским министром. Но вот в чём прикол

Министр просвещения россиян Сергей Кравцов, когда-то бывший учителем математики в московской школе №176, прилетел в Чечню согласовывать учебник истории для российских школьников с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Ни к одному другому региональному или даже республиканскому главе ни один федеральный чиновник ранее не проявлял в таких дозах.

Но позор не в этом.

Рамзан Кадыров, словно нарочно — хотя, почему «словно»? — усадил российского министра так, что за его спиной угадывалась влёт настоящая боксёрская груша. Опять Аллах дал щедро.

Причём груша — от Louis Vuitton. И намёк понятен. Даже двойной.

Компенсируют ли его выставленные напоказ скромные часы министра — Breguet за «дешманский» миллион рублей?

Интересно это благодарные школьники подарили?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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