Мнение: Лукалэнд

Вот еще занятное видео. Я сначала порадовался, потом опешил, потом разозлился, потом узнал, что это Бузова в жюри (я ее не узнаю в лицо) – и успокоился (чего ж еще ждать от Бузовой?). А потом увидел, что это Белоруссия – и успокоился совсем; понятно, что в Белоруссии только так и может быть, ничего удивительного. Странно, если бы хоть что-то живое там куда-то пробилось.

В РФ, правда, будет то же самое.