Мнение: Лукалэнд
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Вот еще занятное видео. Я сначала порадовался, потом опешил, потом разозлился, потом узнал, что это Бузова в жюри (я ее не узнаю в лицо) – и успокоился (чего ж еще ждать от Бузовой?). А потом увидел, что это Белоруссия – и успокоился совсем; понятно, что в Белоруссии только так и может быть, ничего удивительного. Странно, если бы хоть что-то живое там куда-то пробилось.
В РФ, правда, будет то же самое.
Источник: Размышления вольного социолога
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