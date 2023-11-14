Мнение: Почему Украины не существует?

Публицист Николай Митрохин, как впрочем и многие другие релоканты, недоумевает в своем Телеграме: как же, мол, так – в России тамошнее начальство резко переобулось и начало вдруг твердить, что «никакой Украины не существует»?! Она, мол, «искусственное образование» (можно подумать, что все остальные страны «природные»). «Украина – это не страна, а искусственно собранные территории» (Д.А.Медвед). И вообще вдруг стала вовсю продвигаться путинская установка, что «Ленин создал Украину в 1917 году».

Вот как об этом пишет сам Митрохин:

«С начала войны всё чаще в речах Путина, и особенно – его хулиганского альтерэго Медведева зазвучала тема “отмены” Украины и “украинства”, как вообще не существующего, выдуманного явления. Если задуматься, это огромный поворот от того, что было при СССР, когда при всех русификаторских тенденциях центральных и в значительной мере республиканских властей идея того, что Украина есть нечто особенное и “государственное” – не подвергалась сомнению. В частности, именно потому Украина ещё в советское время была членом ООН…»

Вообще, действительно странный перескок. Тут ведь не только про большевиков речь – сами эти два деятеля, Путин и Медведев, в свое время наподписывали с Украиной кучу договоров, включая «о мире и дружбе» и «о признании границ». В каком-то смысле они ведь этим и под собой сук пилят. А ну как спросят: если, как вы говорите, «Украины никогда не было» и «ее придумали враги» – с кем же вы тогда договора подписывали? Вы диверсию, что ли, таким образом устраивали – водили шашни с несуществующим государством?

Понятно, что в России давно спрашивать некому, а за границей всем уже всё равно – но вдруг?

Митрохин, сидя в Германии, такой вопрос задаёт: «Но что же произошло в данном случае? Что заставило первых лиц страны говорить о том, что чего-то нет, из того, что они признавали ранее на публике, что существует в реальности и признано всем миром, и при том быть уверенными, что не выглядят сумасшедшими?» Однако сам с ответом не спешит.

Давно хочется вступиться за кровавого маньяка Владимира Ильича, на которого Путин определенно возвел поклеп и напраслину. Как говорили еще древние греки, «Ульянов-Ленин мне враг, но истина дороже!» Истина в данном случае в том, что Ленин, конечно, никакую Украину не создавал (она возникла сама 20 ноября 1917 года, то есть почти сразу после ВОСР) – но Ленин добился большего: он сумел решить почти нерешаемую задачу – вернул уже по факту вышедшую из состава России Украину обратно в «союз» с нею; финт ушами, который практически все остальные существовавшие на тот момент империи не смогли повторить.

Как и сейчас, у России (отколовшегося «российского» обломка РИ) не было практически никаких шансов вернуть в свой состав Украину силой – Украина не Латвия, она слишком большая для того, чтобы ее оккупировать. На этом «горели» все бывшие до 1917 года империи – та же Австрия тоже не имела сил захапать и принудить служить себе даже Венгрию, Австро-Венгерская империя в итоге распалась навсегда. Так, понятно, должно было быть и у Украины с Россией; но Ленин сумел снова пришить эти два лоскута друг к другу (на долгие 70 с лишним лет!) – прежде всего потому, что ему было в равной степени наплевать и на русских, и на украинцев. Только так это и можно было сделать – предложив принципиально ДРУГУЮ основу для союза, и не национальную, и не имперскую. «Чтобы в мире без россий и латвий (и украин! – С.) жить единым человечьим общежитьем». Словом – Ленин предложил объединение ради мировой революции, и это ему позволило сделать главное – расколоть единый фронт украинцев. Он их разбил на «угнетенных» и «угнетателей» – и вновь завоевал Украину при помощи прежде всего самих же украинцев – украинских рабочих, крестьян и «червонных казаков».

Собственно, «Белая гвардия» как раз об этом. Поэтому белые офицеры, при всем своем благородстве, уме и интеллигентности, были в любом случае обречены и с позором были бы выбиты из Киева – а красные, состоящие из тех же украинцев, сами выбили из Киева и петлюровцев, и махновцев, и бандеровцев. Шпана, которая сейчас в РФ у власти, просто не в состоянии понять, что для «победы» в ситуации исторической обреченности нужны не «арматы» и не «ланцеты» (это всё не поможет) – а нужны новые привлекательные идеи, способные – прежде всего – превращать врагов в союзников.

Отсюда также понятно, почему вдруг у путинского окружения возникла дикая теория про «Украины не существует». Причина проста: надо было придумать хоть какое-то объяснение, на каком основании РФ пытается присоединить к себе украинские территории. Старая хохма про «борьбу с угнетателями» уже явно не годилась, байка про «освобождение русских» тоже перестала звучать сколько-нибудь убедительно после того, как РФ-армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением «освобождению» со сторону самих «освобождаемых». По сути, повторилась ситуация 1917 года – когда отошла «заморозка», сделанная в свое время Вождем мирового пролетариата, и вдруг стало ясно, что Россию просто НЕ ХОТЯТ.

В итоге Нацлидер и Ко так и не придумали ничего лучшего, кроме как пойти по самому примитивному пути – отрицания. Нет, дескать, и не было никогда никакой Украины. Как и украинцев. Роспропаганда рисует сейчас довольно фантасмагорическую картину – будто между РФ и Польшей сейчас находится как бы некая «ничейная земля», этакая «нейтралка»… которую, видимо, РФ хочет прибрать из чисто хозяйственных соображений, типа «не пропадать же добру». Приказано верить, что такая отмазка проканает. Игнорирование реальности настолько вопиющее, что как-то даже неудобно, и отдает в конечном итоге шизофренией. О чем говорить, если «несуществующая» Украина даже в ООН вступила раньше, чем РФ (РСФСР), и всему миру это прекрасно известно?

Но, с другой стороны – а что еще придумать? Мы, дескать, «возвращаем русские земли» – при том, что РФ ни в коей мере не является правопреемницей Российской империи, а является правопреемницей СССР, который, в свою очередь, свое правопреемство с РИ яростно отрицал, а республиками никогда не «владел» (наоборот, они с самого начала, с 1922 года, согласно Союзному Договору и Конституции СССР всегда имели право свободного выхода из Союза – чем 30 с лишним лет назад и воспользовались).

Самое же главное – даже не «бумажки» (на которые русские люди всегда плевать хотели, когда начальство не против), то есть не право и не законы; главное, что вся эта концепция несуществования не раскалывает, а наоборот – сплачивает украинцев в их противостоянии с РФ. Ничто так не сплачивает, как когда вам в лицо говорят «вас не существует».

Не по-ленински всё придумано. «Белая гвардия» как будто снова на сцене, только еще хуже: у руля в бедовой России такие же непроходимо тупые «гвардейцы», но еще и без былого белого благородства. Пусть Ленин Украину «придумал» – но он, придумав, ее включил в свою «земшарную республику», ставшую в итоге псевдонимом всё той же РИ; нынешние два госдеятеля Украину «отменили» – ну и в итоге без нее и останутся.

Как там пел иноагент Гребенщиков: «Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы: я констатирую факт…» И т.д.