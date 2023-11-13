 

Склонность к запору влияет на появление варикоза

13.11.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Терапевт Татьяна Романенко заявила, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая склонность к запору, могут быть связаны с развитием варикоза, который обычно проявляется расширением и выступлением кровеносных сосудов под кожей, чаще всего на ногах. Однако это не только эстетическая проблема; он также увеличивает риск тромбоза, венозных язв и кожных заболеваний.

Терапевт подчеркивает, что склонность к запору может способствовать развитию варикоза, что может показаться парадоксальным. Она также отмечает, что наследственная предрасположенность и некоторые аспекты образа жизни, такие как лишний вес и поднимание тяжестей, могут увеличить риск развития варикоза.

Еще одним фактором риска является стоячая работа. Врач предупреждает женщин о том, что их склонность к варикозу может усилиться из-за гормональных изменений в организме. Гормональный баланс женщин имеет тесную связь с плотностью крови, давлением на стенки сосудов и образованием тромбов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мнение: План разграбления российских активов, алмазные санкции и иголочное вредительство Литвы

14.11 / Мнение: Интернета не будет

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Памятный мерч

14.11 / Ученые открыли новый способ снизить уровень холестерина в крови с помощью белков

14.11 / Ученые выяснили, какие нейронные механизмы задействованы в пониманиии оценке юмора

14.11 / Мнение: О магии Америки… Почему США могут иметь президента-идиота, а Россия — нет?

14.11 / СО РАН нашел вещество для криосна и успешно протестировал его на мышах

14.11 / Произраильские активисты сожгли и вылили в океан 32 тонны мазута назло Грете Тунберг

14.11 / В Шереметьево заработала система антидрон «ЕНОТ-СД» с ПО от Kaspersky Lab. А что случилось?

14.11 / Ученые Института леса КАРНЦ РАН занимаются клонированием растений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика