 

Потребление электроэнергии начнут считать по новым физическим принципам

13.11.2023, 17:33, Разное
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Правительство утвердило формулы расчёта потребления электроэнергии потребителями-физлицами, базирующиеся на новых физических принципах. Они вступят в силу уже 1 января и позволят сохранить и преумножить капиталы энергокомпаний в условиях кризиса.

Суть новых принципов, открытых отечественными учёными, не раскрывается, но известно, что существующие электрические счётчики не способны считать по актуальным правилам. Кабмин пошёл навстречу россиянам и решил не проводить масштабную кампанию по замене счётчиков – вместо этого будет введён поправочный коэффициент.

«Приведёт это к увеличению или к уменьшению цен – сказать заранее нельзя, коэффициент ещё высчитывается и устанавливается, – пояснил источник. – Известно, что он будет зависеть от состояния экономики на момент окончательного принятия новых правил, от инфляции, от амортизации электростанций».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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