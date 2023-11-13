MacRumors: скоро жители ЕС смогут устанавливать iOS-приложения не из App Store

Вскоре владельцы iPhone в Европейском Союзе получат возможность устанавливать приложения не только из App Store. Эту информацию предоставило издание MacRumors, ссылаясь на сообщение инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Согласно Гурману, данное нововведение будет доступно только пользователям iPhone, находящимся в странах ЕС, и будет соответствовать требованиям местного законодательства. Планируется внедрение этой функции уже в первой половине 2024 года. Это позволит разработчикам распространять свои приложения не только через App Store.

Марк Гурман подчеркивает, что процесс установки приложений через новую систему будет тщательно контролироваться. Однако дополнительные детали не раскрываются.

В компании Apple высказывают опасения, что альтернативные источники загрузки приложений могут подвергнуть пользователей iPhone риску установки вредоносных программ, мошенничеству, утечке данных и других угроз для безопасности и конфиденциальности.

MacRumors также указывает на то, что Apple обязана соблюдать европейское законодательство, иначе ей грозит штраф в размере до 20% от своего глобального дохода.