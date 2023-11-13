Выпускник МГУ 20 лет тайно жил в шахте главного здания Московского университета

В МГУ обнаружили выпускника университета, который в течение 20 лет жил в шахте главного здания вуза. Как оказалось, он не смог социализироваться после окончания вуза в 2003 году.

5 ноября около 01:50 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный проник на складское помещение одной из столовых ГЗ МГУ. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали одичавшего вида мужчину, личность которого по базам данных установить не удалось. У него нашли сломанную отвёртку, старые советские перчатки для скалолазания и удостоверение аспиранта старого образца.

Нарушитель признался, что учился на геологическом факультете и закончил аспирантуру ещё в 2001 году, но приспособиться к жизни за стенами родного университета не смог.

«На работу по специальности не взяли, бросила девушка. Единственное, что у меня осталось – МГУ», – рассказал выпускник.

По словам допрашиваемого, с 2001 по 2003 год он проживал в свободных помещениях общежития, питался остатками еды в столовой, но со временем увеличился поток студентов, поэтому ему пришлось переехать в вентиляционные шахты.

Начальник охраны университета подтвердил корреспонденту ИА «Панорама», что давно подозревал, будто какое-то крупное животное перемещается по вентиляции. В капканы поймать зверя не удавалось, не помогли и муляжи камер.

«Учитывая отсутствия нападений на студентов, мы решили закрыть глаза на ситуацию и даже начали оставлять остатки еды в вентиляции», – пояснил охранник.

Ректор МГУ Виктор Садовничий сказал, что помнит нарушителя как ответственного студента, и готов дать ему должность научного сотрудника на геологическом факультете. Сам выпускник пока от предложения отказывается и утверждает, что ещё не настолько одичал.

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