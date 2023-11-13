Мнение: СССР не мог обеспечить себя даже элементарными товарами

Экономика Российской Империи была крепкой и самодостаточной, для иллюстрации чего достаточно напомнить, что она быстро развивалась даже во время Первой мировой войны. Собственно, Россия была единственной из крупных воюющих держав, которая нарастила уровень промпроизводства с 1913 по 1916 — примерно на 20%. Производство в Британии за те же годы просело, мощностей не хватало даже на обеспечение фронта. Знаменитый снарядный кризис, который неокоммунисты ошибочно приписывают России, разразился не в России, а именно в Британии (ссылка).

Производство в проигрывающей Германии, перед которой чуть позже капитулировали большевики, сократилось на треть. Также Германию накрыл страшный голод, получивший название Брюквенной зимы (ссылка).

К сожалению, побеждая в экономике и на поле боя, Россия потерпела поражение в информационной войне. Две революции привели к власти Ленина, который, вопреки протестам своих же соратников, сдался Германии, положение которой было в 1918 уже совершенно безнадёжно. Позже в советских учебниках излагались так называемые «зады германской пропаганды» — мифы о том, что Россия якобы была слаба, и потому якобы вынуждена была доблестным немцам уступить.

Сейчас у нас есть полный доступ к историческим документам, так что мы знаем, что никакой необходимости заключать с немцами «похабный мир», как называл его сам Владимир Ильич, у России не было. Хоть две революции и стали двумя ударами в спину, но в 1917 российская экономика всё ещё держалась, а на фронте, несмотря на предательство революционеров, русская армия сохраняла боеспособность. Настоящая разруха началась только после капитуляции большевиков перед немцами, в 1918, когда производство просело от объёма 1916 года вчетверо.

Сейчас некоторые пишут, что экономика Российской Империи якобы зависела от иностранных инвесторов. Однако даже простой здравый смысл подсказывает, что зависимость была обратной: это вложения иностранных инвесторов зависели от России. Во время Первой мировой все заводы в России продолжали работать и даже наращивать обороты, никто из инвесторов не смог или не захотел свои предприятия в угоду Германии остановить. Аналогичную картину мы наблюдали и в 2022 — здоровый русский капитализм со злой улыбкой отразил 20 тысяч санкций, и даже неплохо заработал на этом, отобрав у некоторых коварных агрессоров собственность, которую они пытались использовать против России.

Теперь, после этого длинного предисловия, перейдём к экономике СССР, которая, как мне написали в комментариях, «производила почти всю необходимую номенклатура товаров», и которую «сознательно угробили предатели в верху».

Мнение популярное, но я собираюсь его оспорить. Настоящим предателем был только Владимир Ильич, так как он сознательно выступал против России на стороне наших врагов, изо всех сил вредя нам как во время войны с Японией, так и во время войны с Германией. Брестский мир, опять-таки, был предательством классическим, двух мнений по этому поводу быть не может. Однако, захватив Россию в кровавой гражданской войне, большевики начали уже править ей, как своей собственной. Сталин был тираном, но называть предателем Сталина периода 1924-1953 годов уже технически неверно — причиной сталинских катастроф были слабые управленческие таланты вождя и его безразличие к бедам народа, а не сознательная продажа России ради идеалов мировой революции.

Хрущёв и Брежнев были уже нормальными правителями, которые заботились по мере сил в том числе и о населении СССР. Их беда была в том, что они продолжали строить коммунизм с неправильного конца, через колхозы и тому подобную марксистскую ересь. Административно-плановая экономика, безнадёжно бедная в силу своей принципиальной отсталости, ставила генсеков перед нехитрым выбором: или массовый голод, или кабальная зависимость от Запада, заключающаяся в том числе в масштабном импорте зерна. К чести Хрущёва и Брежнева, они решили закупать зерно, остановив тем самым жуткую череду ленинско-сталинских голодовок.

Когда после гонки на лафетах к власти пришёл Михаил Горбачёв, предавать было уже особо нечего, советская экономика была уже порушена. Горбачёв был глуп, он стоял перед Западом на задних лапках и дружелюбно вилял хвостом. Однако было бы неверно думать, будто экономика СССР рухнула из-за предательства в верхах. К 1985 менять что бы то ни было уже поздно, экономика уже была безнадёжно больна. Приговор экономике СССР подписали Хрущёв и Брежнев, которые отказались делать выбор между массовым голодом и капитализмом, а выбрали третий путь — путь перекладывания проблемы на следующее поколение политиков.

Теперь пара реплик из ветки, в которой читатели комментируют тезис, согласно которому советская экономика якобы производила почти всё, и в магазинах всё было. Дежурно замечу, что речь идёт про РСФСР — в Грузии, на Украине, в Прибалтике снабжение было значительно лучше (ссылка):

vnukkulaka. Коров в СССР было больше, чем кормов для них — в результате полуголодные колхозные коровки давали молока, как козы… сейчас сытые (и более породистые, молочных пород! а не мясо-молочных как в СССР) коровы дают молока в 5-10 раз больше. Ну и Белоруссия еще поставляет, ЕМНИП, 20% от потребляемого в РФ.

В «развитом» СССР 40% хлебобулочных выпекалось из импортного капиталистического зерна, импорт доходил до 45 млн тонн в год! А когда цены на нефть рухнули на мировом рынке, и капиталистическое зерно из Канады и США покупать стало не на что, тут СССР и обанкротился… Фуражное зерно для коров тоже импортировалось, но в масштабах меньших.

Сейчас Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы. И уже пошел экспорт курятины, свинины, сахара, растительного масла и пр.

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veraprok. Вот мы в Томске не знали, что всё, оказывается, было. В обувных магазинах у нас наблюдались только воспетые Путиным калоши, да еще шахтерские чуни (кому и зачем они были нужны в городе, где пять вузов и ни одной шахты, это вопрос).

При этом зимних сапог не было никогда, десятилетиями, вообще никаких и ни при каких обстоятельствах. Но их можно было купить на толкучке, за 160 рублей (это полторы зарплаты врача). Причем не модельные, а самые никудышные.

Толкучка располагалась далеко за городом, надо было ехать на какое-то снежное поле в чистом лесу, где ни туалетов, ничего, просто снежное поле и все. Огорожено оно было какими-то трубами, через которые перелезть можно было по досочкам, с риском сломать себе шею. Под трубами сидели и справляли нужду граждане, которых прихватило. На поле ходили какие-то люди и продавали разные товары, в том числе зимние сапоги. И как я вспомню, как мы карабкались через эти трубы, чтобы докарябаться до вожделенных сапог (а что делать — не босиком же зимой в Сибири ходить!), как вспомню это лютое унижение, так хочется мне этого Ленина своими руками душить, и ногтями царапать.

Коровы и сапоги — не космические технологии. Чтобы хорошо откармливать коров, достаточно адекватного фермера, которого государство не будет слишком уж сильно душить налогами и натуральными повинностями. Всё остальное фермер сделает сам. Чтобы делать сапоги, опять-таки, достаточно не мешать обувным фабрикам или даже мастерским. Даже кустарь без особого напряжения делает 10 пар сапог в месяц, причём сапог красивых и хорошего качества, а не тех, которые продавались в СССР. На обувных фабриках, разумеется, производительность труда гораздо выше. Если за пару сапог приходится отдавать полторы зарплаты врача, это значит, что экономика испорчена безнадёжно.

Вот типичная заметка из советской газеты:

Как видите, здесь принципиальный коммунист недоволен тем, что на мероприятии для коммунистов продают дефицит, который «на прилавках города найти невозможно» — шоколад, парфюмерию с косметикой, полотенца, колготки и всё такое прочее, вплоть до мясных сосисок. Члена КПСС возмущает нарушение принципов социальной справедливости: партийцы могут купить дефицитные товары, которые простым москвичам недоступны. Однако грустный юмор ситуации в том, что именно принципы социальной справедливости этот дефицит и создали, уничтожив класс тех, кто до революции товары производил.

На днях у меня в Школе Капитализма вышла статья про мелкое крысятничество — там я объяснял, что в капиталистическом мире невыгодно «левачить», красть из офиса карандаши и заниматься тому подобными некрасивыми делами (ссылка). Суть статьи была в том, что липкие ребята, извлекая из своей позиции невеликий дополнительный доход, сами себя ограничивают так называемым «мутным потолком», который не позволяет им двигаться дальше вверх, чтобы честно зарабатывать больше.

В советской экономике дела обстояли иначе. Хорошая работа зачастую не вознаграждалась вовсе, при этом, например, открыть легальную сапожную мастерскую было невозможно — ОБХСС бдительно следил за соблюдением социальной справедливости, то есть за тем, чтобы условный сапожник не мог «наживаться» на советских гражданах, делая на потоке хорошие сапоги.

Мелкое же жульничество — что-то вынести с родного завода, что-то продать из-под прилавка, где-то взять взятку за нормальное выполнение своей работы — вознаграждалось неприлично щедро. «Хозяин жизни» советских времён, с подержанными жигулями и пачкой мальборо в кармане, был по капиталистическим меркам очень небогат. Однако по сравнению с теми врачами, кто взяток с пациентов не брал, и тратил при этом по полторы зарплаты на третьесортные сапоги, он имел неприлично высокий социальный статус. Это, кстати, объясняет популярную ностальгическую реплику: «на прилавках было пусто, но холодильник у нас был забит битком». Сейчас-то полный холодильник у всех, а тогда эти ловкачи чувствовали себя значительно богаче других.

Желаете поспорить? Тогда, пожалуйста, объясните советский казус с сапогами.

Вопрос первый. Сейчас можно заглянуть на доску объявлений и убедиться в том, что кустари вручную делают неплохие сапоги по 5000 тысяч рублей, причём безо всякой автоматизации, по технологиям 19-го века. Есть сапоги дороже, есть дешевле, но 5000 рублей — одна десятая небольшой зарплаты — распространённая цена. В эту цену, кстати, включены ещё и затраты на продажу, весьма немаленькие. Так вот: если экономика СССР работала удовлетворительно, почему ни кустари-сапожники, ни целые обувные фабрики не могли обеспечить томских врачей качественными сапогами по цене в 10 рублей за пару, например?

Вопрос второй. Почему стильную обувь типа той, которую вы видите на картинке к посту, в СССР нельзя было купить даже у спекулянтов, почему она отсутствовала как класс?