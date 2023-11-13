 

Американский журналист: у США нет и никогда не было ядерного оружия

13.11.2023, 13:33, Разное
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Американский журналист-разоблачитель Роберт Пэрри представил свою новую монографию «Величайшая ложь в истории США». Оказалось, что у ведущая страна НАТО никогда не обладала ядерным оружием, а бомбардировки Японии в августе 1945 года были инсценировкой.

«Так называемый «Манхэттенский проект» инициировали промышленники, чтобы украсть миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Несмотря на все усилия, мы так и не смогли раскрыть секрет атома и сегодня у США нет ни одного ядерного заряда», – рассказал Пэрри на презентации книги . 

Вывести западных политиков и военных на чистую воду журналисту удалось после многолетней работы в архивах Конгресса и ЦРУ – по законам США, документы не могут быть засекречены больше 70 лет. В 2015 году американцы были вынуждены снять гриф «только для служебного пользования» с материалов, посвященных разработке ядерного оружия в годы Второй мировой войны. 

Пэрри также опубликовал переписку Белого дома и Пентагона, посвящённую ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаки. Согласно этим материалам, в июне 1945 года президент Рузвельт по неофициальным каналам предложил руководству Японии «закончить войну, сохранив лицо».  По плану американского лидера, ВВС США наносят фальшивый удар «чудо-оружием» по двум японским городам, после чего Токио соглашается на капитуляцию. Учитывая, что атомной бомбы у Вашингтона никогда не было, Пэрри приходит к выводу, что замысел Рузвельта был реализован в августе 1945 года.  

После провала «Манхэттенского проекта» ЦРУ провело несколько тайных операций с целью получить советские документы, посвящённые разработке ядерного оружия. Западным шпионам удалось в 1955 году осуществить свой замысел, однако даже имея на руках всю техническую документацию, многочисленные попытки американцев создать атомную бомбу окончились полным провалом. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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