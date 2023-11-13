Стали известны индексы конфликтности деловой среды в России в третьем квартале

Инвестиционная компания А1 опубликовала индекс конфликтности деловой среды в РФ за третий квартал. Согласно данным, Чечня заняла первое место с наименьшей конфликтностью (0,42), в то время как самой конфликтной областью оказалась Ингушетия (6,28), а Москва заняла третью позицию (3,92). Эти результаты были представлены на презентации компании, как пишет РБК.

Индекс рассчитывается на основе нескольких параметров, включая динамику судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, а также количество сообщений в СМИ, связанных с корпоративными конфликтами, и количество компаний, способных вовлечься в корпоративные споры.

По данным А1, Чечня выделяется тем, что там почти не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами, и конфликтность снизилась на более чем 70%. С другой стороны, Сахалинская область испытала наибольший рост конфликтности (177%), что объясняется структурным кризисом в строительной отрасли на уровне взаимодействия строительных саморегулируемых организаций и задолжавших членские взносы подрядных строительных фирм.

Федеральный индекс конфликтности уменьшился до 1,97 по сравнению с 2,05 во втором квартале. Несмотря на это снижение, конфликтность в бизнесе все еще остается на высоком уровне, при этом сохраняется также высокий уровень деловой активности.

Обзор, проведенный порталом «BFL | Арбитраж.ру», показывает, что российские компании всё чаще пытаются переложить налоговые доначисления на своих руководителей, включая бывших. Однако лишь половина таких попыток оказывается успешной. С 2020 года количество таких споров почти удвоилось, но из требуемых 1,8 миллиарда рублей компаниям за 3,5 года присудили всего 325 миллионов рублей.