 

Стали известны индексы конфликтности деловой среды в России в третьем квартале

13.11.2023, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инвестиционная компания А1 опубликовала индекс конфликтности деловой среды в РФ за третий квартал. Согласно данным, Чечня заняла первое место с наименьшей конфликтностью (0,42), в то время как самой конфликтной областью оказалась Ингушетия (6,28), а Москва заняла третью позицию (3,92). Эти результаты были представлены на презентации компании, как пишет РБК.

Индекс рассчитывается на основе нескольких параметров, включая динамику судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, а также количество сообщений в СМИ, связанных с корпоративными конфликтами, и количество компаний, способных вовлечься в корпоративные споры.

По данным А1, Чечня выделяется тем, что там почти не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами, и конфликтность снизилась на более чем 70%. С другой стороны, Сахалинская область испытала наибольший рост конфликтности (177%), что объясняется структурным кризисом в строительной отрасли на уровне взаимодействия строительных саморегулируемых организаций и задолжавших членские взносы подрядных строительных фирм.

Федеральный индекс конфликтности уменьшился до 1,97 по сравнению с 2,05 во втором квартале. Несмотря на это снижение, конфликтность в бизнесе все еще остается на высоком уровне, при этом сохраняется также высокий уровень деловой активности.

Обзор, проведенный порталом «BFL | Арбитраж.ру», показывает, что российские компании всё чаще пытаются переложить налоговые доначисления на своих руководителей, включая бывших. Однако лишь половина таких попыток оказывается успешной. С 2020 года количество таких споров почти удвоилось, но из требуемых 1,8 миллиарда рублей компаниям за 3,5 года присудили всего 325 миллионов рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Силовики установили личности всех граждан, сочувствующих иноагентам

13.11 / Superjob: курс доллара интересует менее 30% опрошенных россиян

13.11 / Киберэксперт: число фишинговых сайтов в октябре 2023 года выросло на 229%

13.11 / Артемий Панарин повторил два рекорда по длительности результативной серии в НХЛ

13.11 / Мнение: Мефедронщик с мандатом

13.11 / Казакам запретили носить одновременно больше ста орденов и медалей

13.11 / Врач назвал причины, по которым привычка к кофе может вызвать чувство усталости

13.11 / Ученые ищут секретный “Зал знаний” под египетским Сфинксом

13.11 / Компьютерная томография повышает риск развития рака на 16 процентов

13.11 / Мнение: О 100% самоубийстве… Зачем ХАМАС напал на Израиль?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика