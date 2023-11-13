Силовики установили личности всех граждан, сочувствующих иноагентам

Силовые и надзорные ведомства завершили масштабную проверку россиян на предмет сочувствия лицам и организациям, признанным Минюстом РФ иностранными агентами.

Был проведён комплекс мероприятий, включавших мониторинг соцсетей и СМС, устные прослушивания в общественном транспорте, соцопросы и анкетирование.

Сочувствующими, по мнению силовиков, могут быть признаны лица, подписанные на ресурсы иностранных агентов в соцсетях, ставящие лайки их публикациям, оставляющие положительные комментарии, делающие пересылки, пытающиеся найти информацию о персоналиях в поисковиках и совершающие иные действия.

На первом этапе предложено вызвать всех установленных лиц на беседу с участковым инспектором полиции. После этого мониторинг действий сочувствующих будет продолжен.

В случае сохранения прежней идеологической позиции в отношении таких граждан могут быть применены более строгие меры, такие как понижения социального рейтинга, запрет на получение кредитов, принудительное отключение от сети Интернет, коммунальных услуг, лишение полиса ОМС или трудовые работы.

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