Киберэксперт: число фишинговых сайтов в октябре 2023 года выросло на 229%

В октябре 2023 года число фишинговых сайтов в рунете выросло более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал Киберэксперт и руководитель проектов Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ) Евгений Панков.

За октябрь в КЦ поступило 8219 заявок на блокировку потенциально опасных доменов от компетентных организаций, включая “Лабораторию Касперского”, “Ростелеком Солар”, F.A.C.C.T. и других. По словам Панкова, это рекордное число обращений за один месяц в истории КЦ.

“Это в 3,6 раза больше, чем в октябре прошлого года (2240 обращений) и превышает общее количество обращений за весь 2019 год (7456 обращений). В октябре 2023 года в зонах .ru и .рф было заблокировано более 8 тысяч вредоносных доменов, что также в 3,7 раза больше, чем в предыдущем году”, – отметил Панков.

По его данным, 90% обращений в КЦ связаны с фишинговыми ресурсами. В целом число мошеннических сайтов в рунете в октябре увеличилось на 229% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этот рост связывается с предновогодними распродажами и “Черной пятницей”.

“Онлайн-покупки перед Новым годом становятся все более популярными среди российских пользователей, и мошенники активно используют этот праздничный ажиотаж”, – подчеркнул Панков.