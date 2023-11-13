Артемий Панарин повторил два рекорда по длительности результативной серии в НХЛ

В матче с “Коламбус Блю Джекетс”, который состоялся 12 ноября, нападающий “Нью-Йорк Рейнджерс” Артемий Панарин установил новый рекорд среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге по длительности результативной серии. Он отдал две голевые передачи в этом матче и, таким образом, набрал очки во всех 14 матчах текущего сезона-2023/2024.

Теперь на его счету 24 балла по системе “гол плюс пас”. Этот показатель позволил Панарину сравняться с рекордсменом среди российских хоккеистов Дмитрием Квартальновым, который также набирал очки в 14 матчах подряд, играя за “Бостон Брюинс” в сезоне-1992/1993. Кроме того, Артемий Панарин повторил рекорд своего клуба, который был установлен Родом Жильбером в сезоне 1972/1973.

Ранее NHL Network включил Панарина в список топ-50 лучших игроков НХЛ, там он занял 32-е место. Артемий Панарин выступает за “Рейнджерс” с 2019 года, его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.