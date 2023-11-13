 

Мнение: Мефедронщик с мандатом

13.11.2023, 9:47, Разное
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31 мая 2023 года депутат Госсовета Татарстана Рустам Хасанов, известный в раритетном «Живом журнале» под ником xacanoff , выложил на свой странице  очень трогательный тест о своих друзьях-знакомых наркоманах. Которые скончались или получили сроки за распространение…

«Вернуться обратно в человеческий статус удалось единицам, остальные пополнили собой огромный город молодых на кладбище у поселка им. Первого Мая.

Туда, наверное, нужно водить экскурсии. Уходящие в горизонт ряды надгробий, на которых даты рождения и смерти с разницей в 16-20 лет. Весьма впечатляющее зрелище.

Я не знаю, когда и каким именно образом все это кончилось. Наверное, основной потребитель тупо вымер, и рынок сбыта стал настолько скудным, что возить стали реже и меньше. Говорят, современные наркотики убивают либо сильно позже, либо сильно раньше, поэтому зомбилэнда, знакомого всем моим сверстникам-землякам, мы на улицах российских городов не видим…» – написал депутат Хасанов 31 мая.

А 17 сентября 2023 года депутата Хасанова задержала полиция. В пакетике, который он успел сбросить, оказалось 1,88 грамм мефедрона. На внутренней стороне упаковки обнаружились отпечатки его пальцев. От медицинского освидетельствования депутат отказался…

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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