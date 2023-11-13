 

Врач назвал причины, по которым привычка к кофе может вызвать чувство усталости

13.11.2023, 8:55, Разное
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Многие из нас обращаются к чашке кофе, чтобы взбодриться с утра и получить заряд энергии на весь день. Однако врачи предупреждают, что употребление кофеина может на самом деле усилить ощущение усталости.

Врач-нутрициолог Игорь Строков пояснил, что кофеин взаимодействует с аденозиновыми рецепторами в мозге, ответственными за вызов усталости. Он стимулирует бодрствование, но не блокирует аденозин, который по-прежнему накапливается в организме. Когда действие кофеина прекращается, аденозин внезапно активируется, вызывая чувство усталости.

Для борьбы с этой проблемой врачи советуют всегда полноценно отдыхать, отводить на сон 8-9 часов и ограничивать употребление кофеина, выпивая не более одной или двух чашек кофе в день.

Кофеин также может нарушить сон, поэтому его употребление после 15:00 не рекомендуется. Он стимулирует выделение адреналина, что может привести к более серьезным проблемам со временем. Большинство кофейных напитков содержат большое количество сахара, что также следует учитывать.

Тем не менее, кофе имеет свои плюсы. Он богат антиоксидантами, способствующими замедлению старения клеток. Они также способствуют здоровью сердца и улучшают функции мозга, повышая концентрацию и работоспособность. Это делает кофе полезным напитком, но умеренность и соблюдение рекомендаций важны для поддержания энергии и здоровья.


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