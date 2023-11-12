Личное: “Прекрасная работа, гоночная машина, пентахауз”

А вот рапунцель, и несмотря на то, что в истории есть ее сливы, она тоже близка к нерыбе.

Мы условно называем нерыбами и тех рыб, которые хотя бы иногда (или часто) ведут себя как нерыбы и никогда не ведут себя как рапаны.

Герой письма – печорин скорее всего.

И к сожалению, когда рапунцели встречают печориных, им очень сложно держаться в границах, даже если границы у них неплохие.

Можно представить историю, где рапунцель-нерыба справится с печориным, я вам постараюсь в новом сезоне такую историю показать. Но все же это бывает редко. Рыбачка – да, нерыба и тем более рыба – нет.

И почему это так трудно, мы можем посмотреть в письме.

tvivienne

Здравствуйте уважаемая Эволюция,

Бесконечное спасибо Вам за Ваш труд. Я нашла Вас по тегу о ресурсах, когда у меня на руках умерла моя любимая мама. Я была разрушена, рыдала до рвоты и меня хотели госпитализировать. Я понимала, что на мне старенький папа и надо вставать самой. Ваш блог про опоры, выход из ямы, постепенность, уборку, Короля и Королеву помог мне вернуть себя.

Моя давняя история – о прекрасном и непонятном мужчине – с недавнего времени стала доставлять мне душевные противоречия и мыслеблуд. Если бы Вы сочли возможным ее разобрать, я была бы Вам очень признательна.

Мне исполнилось 50. Замужем 19 лет, муж ровесник, адвокат, спортивный, высокий, надежный, парижанин со всеми вытекающими. 2 детей, 15 лет назад мы перевезли моих родителей и жили 3 поколения в одном доме. Живем в Швейцарии, я руководитель отдела маркетинга в 450 человек в много миллиардной компании. Прошла все ступеньки постоянным трудом. С имиджем – 162/52, с детства знала, что я не красавица и не заморачивалась, до 30 лет одевалась как счастливый америкос и все мои вещи помещались в один чемодан. Только к 40 годам, когда карьера рванула вверх, я занялась нарядами и салонами.

История началась в 2002 году в Пакистане, куда я поехала за карьерным ростом. Мне было 29, 2 замужества в прошлом с хорошими ребятами, но один хотел летать, а другой ресторанить, а я хотела учиться в Америке. Герой Н – 33, коллега, ливанец по происхождению, выросший в Колумбии. Красивый, знатный, начитанный, неженатый. Общение завязалось сразу по работе и социально и начало его было украшено моим неожиданно прилетевшим бойфрендом.

Спустя время после его отъезда мне подарили бутылку виски что было невозможностью, и я не задумываясь позвонила Н и пригласила выпить. Его реакция была первое что я не поняла – он закричал что он устал, пойдет спать (7 вечера) и что у меня бойфренд. Я честно сказала, что хотела выпить и именно с ним и что бойфренд перед отъездом бросил меня.

(Здесь уже сразу ее вектор слива, и если рассмотреть внимательно, понятна причина. Колпачок печориных – это особенный колпачок, как и у золушек он называется лохмотьями, есть некоторая разница между колпачками и лохмотьями, второе ослепляет корону сильней, даже самую маленькую, хотя иногда и не очень экологично. Так вот даже нерыбам сложно увидеть на печориных такой колпачок, если они сами не золушки. Опишите этот колпачок)

Мы продолжили приятельствовать и это помогало – кругом были теракты, красный уровень риска, было жутко. Н рассказывал о себе и много о своих бывших, у него была папка с их фотками – все красавицы, модель, стюардесса, официантка, фотомодель. Поэтому, когда он стал меня целовать я опять ничего не поняла. 3 месяца после знакомства у нас чуть не случился секс, но Н отказался использовать презерватив, и я ушла спать.

На следующее утро мне позвонили из Женевы и предложили через 4 месяца возглавить Ближневосточный отдел, чему я очень обрадовалась. Н никак не отреагировал на эту новость, но на следующий вечер торжественно-печально поставил на стол блок презервативов.

(Здесь опять его колпачок. Опишете?)

Н сильно вкладывался в пре/постлюдию, а сам процесс для меня был немного механическим.

(А здесь видно, что ее тип – рапунцель, несмотря на много замужеств. Не только здесь видно, а в том числе)

Я была очень влюблена, Н был добродушен-равнодушен, ничего не говорил даже о симпатии, а только что будет заботиться обо мне. Я чувствовала себя пенсионеркой – я хотела фейерверков, а не бесполую заботу. Я искренне восхищалась им, говорила что никогда никого так не любила, не дулась на его перепады настроения и говорила нет только на его попытки снять презерватив или анальный секс. Я любовалась им – какой он был розовый и довольный.

(Любование розовым и довольным Н. – это про сияние вокруг растущей фигуры. И если хочется снизить быстрый рост фигуры, нужно вспоминать, что перед вами не розовый пряник и не утиная ножка, а человек. Печорины, кстати, никогда про это не забывают и не умеют любоваться в слиянии, как рапунцели. Те, когда влюбляются, буквально пьют негу как мед и елей)

С удовольствием откатав произвольную программу, я улетела налегке, пообещав себе больше ни-ни. Я любила Н, но видела что все на что он готов – это позволять мне быть рядом а это было бы не равноценно. Узнав, что к нему прилетела его девушка о которой он мне не сказал, я подумала, что это повод и написала ему что я не надеялась на взаимность и эксклюзивность, но на честность – да. Н ответил “невиноватый я – она сама прилетела” и вскоре написал, что он с ней расстался. Я больше не возвращалась к этому и во время его командировок в Женеве общалась по-дружески.

(Здесь она попыталась его обыграть и как-будто бы даже получилось, но все-таки он смог закинуть ей крючок, который она не отрефлексировала и поэтому не вынула)

Вскоре я встретила своего мужа и все было понятно – он подошел ко мне в магазине предложив помощь с французским, устраивал красивые свидания, подучил английский, надел презерватив и подарил яркий секс и когда, несмотря на защиту, я удивительно забеременела – сразу позвал замуж.

Беременность я приняла плохо и долго скрывала – боялась за работу, фигуру и стиль жизни. Н написал мне письмо, в котором звал на каникулы на Мальдивы. Я написала, что залетела и выхожу замуж, на что он мне странно ответил, что дети — это хорошо, а выходить замуж за человека, которого я знаю меньше года и как он уверен не сильно люблю — это глупо.

(Здесь у него тоже колпачок, прикрытый бутафорской короной. Опишите эту конструкцию и расскажите, если понимаете, как она работает)

Я вышла замуж, родила сына, мы купили дом, наняли няню, я вернулась на работу. Следующие 3 года мы постоянно встречались с Н во время его командировок, ужинали, я была ему рада и совершенно не влюблена.

(Фокус ее на другом, она прокачивает ресурсы, поэтому недорефлексия не выливается в такую катастрофу, как у рапанов, но все-таки тоже ей вредит. Надо рефлексировать все сорняки, хвосты и крючки в своем поле и принимать меры профилактики. Расскажу вам про это подробней потом. Но если кто-то понимает о какой профилактике речь, пишите в комментариях)

Потом Н вернулся в Колумбию и вскоре ушел из компании. Он сделал попытку найти работу в Женеве, потом отправился путешествовать и пропал и мы не общались лет 10. Я ничего не знала о нем и даже не вспоминала. За это время я родила дочь, дошла до высокой профессиональной планки, сменила работу, увеличила доход и много фестивалила.

В 2018 году я полетела в Боготу по работе, нашла Н в ФБ-ке, и мы встретились. Н был по-прежнему хорош собой и великолепен – прекрасная работа, гоночная машина, пентхауз, дорогие путешествия и хобби, куча романов и в 49 неженат “они все скучные и выносят мозг”. Он приготовил огромную программу – поездку в Картахену, ланч с родителями и тусовку, но я успела только поужинать. От его плясок и восторгов я вся раскраснелась и с ужасом почувствовала, что меня опять к нему несет.

(Неожиданно для нее и ожидаемо для тех, кто знает законы поля. И здесь опять его колпачок, опишите)

Через год мне нужно было прилететь опять. Н был горячий и напористый, ресторан будуарный и полутемный, он много извинялся за тот приезд подруги, говорил что мой брак вырвал у него ковер из под ног. Н звал меня к себе домой, а я попросила отвезти меня в гостиницу, где мы пошли в бар и выпили еще и еще. Проснулась я от ощущения собственной мерзости – у меня пахло изо рта и трясло от алкоголя, и я почему-то была в сапогах каблуками на подушке. Н сказал, что не может поверить что это произошло 17 лет спустя чем совсем добил меня. Он оставил мне 25,000$ часы для починки, поцеловал и ушел. Я отметила про себя что он опять стал комнатной температуры. Непонятно почему, но я совсем не чувствовала вины перед мужем.

(Слишком большая фигура, не до вины)

Часы я починила, и моя секретарь их переслала, но случайно забыла в конверте 400 CHF моих денег, которые Н пообещал отдать при встрече. Как только Ковид ограничения были сняты, Н стал звать меня на каникулы и старался с выбором курортов. Я сказала себе, что секс, плов и наполеон надо вкушать дома и никуда не поехала и написала, что, наверное, хотела бы, но не могу отбирать время у семьи.

В 2022 Н потерял работу, был в плохом настроении, в переписке оскорблял Россию и всех русских и мне пришлось перестать общаться. Н объявился на Новый Год, написал, что сделал свой бизнес с квартальными контрактами с Женевой и прилетает. В его 1-й приезд встреча не получилась – у него был тяжелый график, а у меня аврал на работе, и мы встретились на следующий раз.

(Она старается вести себя в границах и у нее почти получается, однако с лярвой в поле она ничего пока не может сделать)

Н сильно опоздал и вел себя высокомерно. Он подарил мне шкатулку ”для твоего обручального кольца” и бутылку вина. До Ковида он встретил по работе девушку, 10 лет младше, на фотке она лучезарная, 10 лет дочке от 1-го брака, они вместе были на всех каникулах, она обожает его анальный секс, он ей делает массажи, и они живут вместе. Ему надо было купить Caran d’Ache для девочки, и он страшно переживал что не найдет. Я старалась найти идеи, где купить, успокаивала что точно есть в аэропорту, но Н только повторял что я не понимаю как для него это важно. У него вдруг резко упало настроение, он попросил счет, который я настояла разделить. Деньги Н не вернул.

(И автор даже не фиксирует свои сливы, она старается покупать подарки девочке, и ведет себя как настоящая Спасательница, отчего ее фигура становится слабей. Почему это происходит?)

Женева- красавица по вечерам и Н предложил пройтись пешком. На 1-же светофоре Н неожиданно полез ко мне, говорил, что он прилетит ко мне в любую командировку и сильно распускал руки. Я чувствовала себя, как Калягин в “Тете” – уворачивалась, когда Н хватал меня за все места, но понимала, что ввязалась сама и праведный гнев неуместен. Увидев такси, я попрощалась на ходу.

Утром я отправила Н в гостиницу с курьером красивую коробку Caran d’Ache. Н залил Вотсап красным, а я ответила, что мне было несложно и его отношение к девочке говорит какой он замечательный. Н постоянно писал и каждый раз, когда я не отвечала, пересылал мне сообщение. В один момент я психанула и написала, что все нужные сообщения я получила от него при встрече. Н приехал вскоре, но я, сославшись на занятость, аккуратно обошла.

(И самая большая ошибка, что все свои сливы она компенсирует косяками. Опишите эти косяки. И посмотрите, друзья. Сливы делают ее слабей, расшатывают, но они не растят его фигуру. Фигуру его растят именно ее косяки. Видите, как это происходит? Вы должны прямо визуально это представлять, если хотите видеть поле)

Мы встретились после смерти мамы. Н был расстроен – на 3 месяце беременности у его ребенка остановилось сердце. Узнав об этом, его девушка просидела ночь в кипящей ванной, где Н нашел ее без сознания в море крови. Я заливалась слезами прямо в ресторане а Н вспоминал молодость – какая я была легкомысленная, “вся в мужиках и в заскоках”, мой отъезд, залет и ”идиотское замужество”. Я не нашла сказать ничего умнее чем “все потому я тебя любила”… Н зачитывал послужной список обид, а я твердила про вечную любовь. Как-то странно мои вопли снесли стену и Н стал удивительно милым. Мы гуляли до утра держась за руки, он вытирал мои слезы и мне было уютно.

(Он страдает по потерянному ребенку, а она падает в пропасть любовных страданий, чувствуя вину перед ним. Это похоже на настоящий капкан. Автор – сильная личность, она успешна, достаточно благополучна в браке, однако преодолеть эту старую зависимость она не смогла, вместо этого лишь вырастила ее)

Н гордится и восхищается своей девушкой, он был очень рад, когда я взяла на работе линейку премиальных вещей чтобы он ей подарил. Я не понимаю почему он постоянно говорит о былом. У меня любимый муж, семья и куча забот, и я не понимаю почему я так много думаю о Н. Все чего я хочу это общаться как давние друзья. Н скоро приезжает опять, а я не знаю нужно ли мне с ним видеться и как правильно себя вести.

(Как правильно себя вести? Как выбраться из капкана? Отдельный пост сделаю по всем запутанным историям сегодняшним, но мой блог сделан для обучения и я не могу сразу лишить вас таких интересных задач. Поэтому сначала даю вам возможность ответить всем авторам)

Спасибо всем, кто прочитал! Всем всего самого! С уважением, В.