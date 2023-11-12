Часы Судного дня переведут на зимнее время

После перевода часов Судного дня на зимнее время их стрелка будет установлена на 22 часа, 58 минут, 40 секунд.

Это даст гораздо больше возможностей для выражения обеспокоенности по поводу событий в мире, рассказали в Чикагском университете.

– Никто уже не реагирует на переводы на 10 секунд вперёд, а большего мы себе позволить не можем, – пожаловались учёные. – Последние двадцать лет в мире не происходило ничего хорошего, как вы знаете, а теперь ещё и искусственный интеллект набирает обороты.

На вопрос о том, что произойдёт, когда появится дополнительный час, атомщики ответили, что не могут об этом судить – подобные решения должны принимать военные. Со стороны последних было бы невежливо просто проигнорировать перевод стрелок.

– Мы ожидаем чего-нибудь красивого, и тоже зимнего, ассоциирующегося с холодом, – добавили в Чикаго.

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