 

Часы Судного дня переведут на зимнее время

12.11.2023, 17:33, Разное
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После перевода часов Судного дня на зимнее время их стрелка будет установлена на 22 часа, 58 минут, 40 секунд.

Это даст гораздо больше возможностей для выражения обеспокоенности по поводу событий в мире, рассказали в Чикагском университете.

– Никто уже не реагирует на переводы на 10 секунд вперёд, а большего мы себе позволить не можем, – пожаловались учёные. – Последние двадцать лет в мире не происходило ничего хорошего, как вы знаете, а теперь ещё и искусственный интеллект набирает обороты.

На вопрос о том, что произойдёт, когда появится дополнительный час, атомщики ответили, что не могут об этом судить – подобные решения должны принимать военные. Со стороны последних было бы невежливо просто проигнорировать перевод стрелок.

– Мы ожидаем чего-нибудь красивого, и тоже зимнего, ассоциирующегося с холодом, – добавили в Чикаго.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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