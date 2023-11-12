Часы Судного дня переведут на зимнее время
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После перевода часов Судного дня на зимнее время их стрелка будет установлена на 22 часа, 58 минут, 40 секунд.
Это даст гораздо больше возможностей для выражения обеспокоенности по поводу событий в мире, рассказали в Чикагском университете.
– Никто уже не реагирует на переводы на 10 секунд вперёд, а большего мы себе позволить не можем, – пожаловались учёные. – Последние двадцать лет в мире не происходило ничего хорошего, как вы знаете, а теперь ещё и искусственный интеллект набирает обороты.
На вопрос о том, что произойдёт, когда появится дополнительный час, атомщики ответили, что не могут об этом судить – подобные решения должны принимать военные. Со стороны последних было бы невежливо просто проигнорировать перевод стрелок.
– Мы ожидаем чего-нибудь красивого, и тоже зимнего, ассоциирующегося с холодом, – добавили в Чикаго.
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