 

Гигантский базальтовый топор возрастом 200 000 лет найден в Саудовской Аравии

12.11.2023, 16:50, Разное
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Археологические находки всегда заставляют нас задуматься о прошлом человечества и о том, какие великие достижения нашего предков мы до сих пор не знаем. В этот раз история одного удивительного находки начинается с гигантского базальтового топора, который был обнаружен в Саудовской Аравии.

Этот топор, возраст которого оценивается в 200 000 лет, стал объектом исследований археологической команды, и результаты просто поразительны. Открывая дверь в далекое прошлое, этот находка даёт нам возможность заглянуть в эпоху, когда ранние люди использовали примитивные инструменты для своих нужд.

Гигантский базальтовый топор имеет длину около 1 метра и вес около 15 кг. Его размеры и масса сразу же вызывают удивление и восхищение. Каким образом людям предыдущих эпох удалось создать такой инструмент, с такими огромными размерами, остаётся загадкой.


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