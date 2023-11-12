 

В Подольском районе произошел пожар, в котором погибли женщина и двухлетняя девочка

12.11.2023, 9:20, Разное
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Вечером 11 ноября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, в двухэтажном гараже на улице Коммунальная, произошёл страшный пожар. В результате происшествия, жительница и её двухлетняя дочь погибли, а трое других людей получили ранения. Пожар был успешно потушен после прибытия служителей МЧС.

Спасшимся от огня удалось оказать медицинскую помощь. После тушения пожара обнаружили тела маленькой девочки и её 30-летней матери. По данному случаю начато уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, и на месте работают следователи и криминалисты.

Площадь возгорания составила 65 квадратных метров.


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