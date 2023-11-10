«КоммерсантЪ»: Осенние распродажи не заинтересовали россиян

В начале ноября 2023 года распродажи не принесли ритейлерам ожидаемого подъема спроса, свидетельствует информация, опубликованная в «Коммерсантъ» с ссылкой на отчеты «Платформы ОФД». Согласно данным компании, количество сделок с 1 по 7 ноября уменьшилось на 4-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты предполагают, что результаты осенних распродаж не достигнут уровня 2022 года, хотя обороты розничных сетей выросли на 15%, благодаря увеличению цен на 12-20%.

Аналитики выделяют рост товарооборота ретейлеров на 5-15%, несмотря на снижение спроса. Старший директор департамента торговой недвижимости CMWP Анна Манькова объясняет это высокой базой прошлого года, когда в ноябре был отмечен отложенный спрос. В 2022 году многие россияне уже сделали крупные покупки перед распродажами.

Сегмент «Одежда и обувь» сократился на 8% после октябрьского роста на 8%, а в сфере электроники упал на 7%, несмотря на рост на 9% в предыдущем месяце. Однако не во всех категориях отмечается спад. Продажи спорттоваров поднялись на 25%, товаров для дома – на 12%, а ювелирных изделий — на 3%.

Онлайн-площадки продемонстрировали самый значительный рост – 30-35% по сравнению с прошлым годом. В Ozon отмечают рекордное количество предложений со скидками.