Мнение: О получающих все выгоды от спецоперации… Неожиданность?

Стало мейнстримом мнение, что спецоперация выгодна прежде всего «узкому кругу лиц». Прежде всего, разумеется, Владимиру Путину, который укрепил свою президентскую #власть и уничтожил всю оппозицию, кроме чисто декоративной. Затем силовикам, чьё влияние упрочилось, а оклады выросли. Некоторым региональным баронам вроде Рамзана Кадырова, при котором Чечня стала «государством в государстве». Ну и всё, пожалуй.

А вот простым россиянам СВО вредна. В Европу не съездить, на митинг не сходить, «за наших» на чемпионатах не поболеть, а новые беды приходят — #инфляция, #девальвация, #мобилизация… И лишь полицейская дубина до времени удерживает русский народ от протестов.

Но… реальность совсем иная. В своём нынешнем формате «позиционного тупика» СВО простым россиянам выгодна.

1. Снизилась уличная #преступность. В текущем году в общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в пошлом. В том числе на улицах, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%. Видимо, самые буйные нашли применение своим склонностям на линии боевого соприкосновения.

2. Выросли зарплаты. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июле 2023 года составила 71 419 рублей, что на 13,9% больше по сравнению с июлем 2022 года. Отталкиваясь от текущей статистики, Минэкономразвития теперь прогнозирует рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 6,2%. Это сверх инфляции. Вроде бы 300-400 тыс. чел., получающих по 200+ тыс. руб. в месяц, это чуть больше 1% занятых в бюджетном секторе и на крупных предприятиях, по которым считается #статистика зарплат. Но работодатели действительно вынуждены повышать оплату труда, чтобы закрыть «кадровые бреши» и удержать работников от перемещения на более перспективное направление в сторону Юго-Запада.

3. Сократилась безработица. В России за год снизилось количество официально зарегистрированных безработных: сейчас оно составляет 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе 2022 года. Об этом сообщила не так давно вице-премьер страны Татьяна Голикова. Опять же, бывшие люмпены официально «трудоустроились»…

Плюс куча косвенных бенефитов. Открылись социальные лифты для участников СВО и их детей. Выросло чувство национальной гордости из-за того, что коллективный Запад «не сломил» Россию, бросившую вызов всему #НАТО. Опять же поболеть можно «за наших» в зоне спецоперации. А #цены… Да не так уж и сильно они выросли в конце концов-то!

Выходит, в интересах каждого россиянина — надо продолжать?

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