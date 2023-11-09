 

Крысы перемещаются по виртуальному пространству силой мысли

09.11.2023, 23:06, Разное
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Крысы прошлись по виртуальному пространству силой мысли. Это был невероятный феномен, о котором стало известно только недавно. Обычно мы привыкли считать крыс грызунами, которые причиняют вред, но в этот раз они совершили что-то удивительное.

Точное время начала этого события осталось неизвестным. То ли крысы завладели технологией силы мысли, то ли это был результат одной из многочисленных научных экспериментов – никто точно не знал. Но факт остается фактом: крысы начали коллективно использовать виртуальное пространство. Сначала это показалось чем-то нереальным, почти фантастическим. Но с течением времени стало очевидно, что крысы и виртуальность – это новая реальность.

Их использование силы мысли оказалось гораздо более мощным, чем предполагалось. Крысы могли перемещаться в любую точку виртуального пространства, и, казалось, ничто не могло преградить им путь. Это открыло для них целый мир новых возможностей. Они исследовали виртуальные ландшафты, совершали невообразимые прыжки и, казалось, прекрасно разбирались во всех тонкостях этой новой реальности.


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