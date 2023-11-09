Intel объявила о приостановке деятельности в Израиле

Американская

Intel, один из крупнейших в мире производителей процессоров, объявила,

что приостанавливает деятельность на территории Израиля в связи с продолжающейся военной операцией в Палестине. Соответствующее

сообщение опубликовано на сайте компании.

«С

сегодняшнего дня мы приостановили все деловые операции в Израиле. Наши мысли со всеми, кто пострадал [от этого

конфликта], особенно с жителями соседних государств», – говорится в обращении руководителя компании Пэта Гелсингера.

В пресс-службе добавили, что стремятся поддержать всех сотрудников в этой сложной ситуации, включая 12 тысяч человек из офисов разработки на территории Израиля. Инсайдеры утверждают, что им предлагают выходное пособие или релокацию в Мюнхен, Дубай или Варшаву.

В свою очередь в Палестине раскритиковали Intel за несвоевременный уход из Израиля. По словам представителя официальной Рамаллы, когда бизнесу нужен месяц, чтобы порвать связи с агрессором, это вызывает вопросы насчёт искренности его намерений. Палестинские чиновники строго предупредили Intel о недопустимости любых дальнейших контактов с Израилем или лицами, которые не имеют чёткой антиизраильской позиции.

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