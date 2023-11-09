Специалист назвал причины, почему следует спать голым

Сон без одежды способствует поддержанию оптимальной температуры тела, что важно для качественного отдыха. Врач Юрий Завьялов уточнила, что слишком высокая температура может негативно отразиться на его качестве, именно поэтому отказ от пижамы способствует более комфортной температуре тела ночью, это также ускоряет засыпание и снижает уровень кортизола, снижая тягу к еде днем.

Спать голым также полезно для фигуры, так как это ускоряет метаболизм, особенно в прохладной комнате с температурой ниже 21 градуса. В таких условиях тело сжигает больше калорий, чтобы поддерживать свою температуру.

Кроме того, сон без одежды предотвращает накопление влаги на коже и в ее складках, что снижает риск размножения грибков и бактерий. Однако это не исключает необходимость принимать душ.

Наконец, сон обнаженным благотворно влияет на мужскую фертильность. Охлаждающий эффект способствует улучшению качества и количества выработки спермы, что важно для поддержания мужской репродуктивной функции.