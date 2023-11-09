Мнение: США хотят наш остров Врангеля, но Россия сильнее, чем США

1. Деколонизировать Аляску американцы пока что не собираются. Мало того — белые угнетатели с прошлого года начали прокачивать тему о «возвращении» им острова Врангеля (ссылка):



…Одно из таких требований прозвучало во влиятельной американской газете The Wall Street Journal — там американцы потребовали вернуть США остров Врангеля, который, по мнению некоторых американцев, был незаконно «занят» советами еще в 1924 году.

Статья под примечательным названием [Автоперевод заголовка статьи The Walt Street Journal]:

<…> Вот что пишет её автор: «Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года». <…>

Если углубиться в историю, то на острове действительно была небольшая группа американских поселенцев, но она покинула его в том же году, в каком на острове был установлен советский флаг (1924 год). Именно тогда здесь высадились русские с канонерской лодки «Красный Октябрь». Причем подобные публикации США небеспочвенны — весь прошлый век в США не утихали разговоры о принадлежности Острова Врангеля и других небольших островов региона, однако власть России на островах официально закреплена и не обсуждается. Как и вопрос о принадлежности Курильских островов.

Нам всё же повезло, что Ленину не удалось отдать американцам Камчатку в 1920 году — в США сочли тогда сделку невыгодной. Сейчас нам было бы сложно выкурить оттуда американские военные базы.

2. Интересное мнение по поводу причин экономической прочности России (ссылка):

Нужно помнить, что практически весь имеющийся потенциал обрабатывающей промышленности и добывающих отраслей, а также сельского хозяйства может быть так или иначе задействован в военных целях. А вот большая часть сферы услуг, за исключением транспорта, информационно-телекоммуникационных технологий и медицины, оказывается бесполезной для поддержки военных усилий.

Учитывая доминирование услуг в структуре ВВП современных экономик, показатель ВВП практически бесполезен для оценки военного потенциала страны. Значительная доля услуг в ВВП Соединённых Штатов (около 78%) и ЕС (73%) может говорить об их невысоких способностях конвертировать экономическую мощь в военную. Напряжение, которое вызывает снабжение Украины у развитых стран, где только на G7 приходится 44% мировой экономики, в противовес России (3,2% мирового ВВП при крайне мощных добывающих отраслях, сельском хозяйстве и среднеразвитой обрабатывающей промышленности), подтверждает этот тезис.

Так что в свете этого имеет смысл по-новому взглянуть на военный баланс в мире, где объёмы производства в обрабатывающей промышленности одного Китая больше, чем у двух крупнейших экономик G7 (США и Японии) вместе взятых.

Доля услуг в России по состоянию на 2017 год составляла 62% и вряд ли с тех пор сильно снизилась. В отличие от советского периода, в этот раз наша военная мощь достигается не за счёт принудительного вегетарианства.

Но, действительно, по своему промышленному потенциалу Россия находится на четвёртом месте в мире, превосходя не только любую другую европейскую страну, но и Японию — впереди нас только США, Китай и Индия. И хотя экономика США по ВВП (ППС) в 5 раз больше российской (25 462 млрд против 5 326 млрд по данным ВБ за 2022 год), нехитрые расчёты (умножение, соответственно, на 0,22% и 0,38) показывают, что реальный сектор (промышленность + с/х) в США лишь в 2,7 раза больше российского, при том что население США больше населения России в 2,2 раза.

При этом США разбрасываются ресурсами, предполагая, что они могут вести прокси-войны по всему миру, а также содержать сотни военных баз за рубежом.

3. Россия продолжает избавляться от сдерживающих наше военное развитие договоров с США времён перестройки и 1990-х (ссылка 1, ссылка 2):

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). <…>

Россия ратифицировала договор 27 мая 2000 года. США подписали документ, но до сих пор не ратифицировали его, в связи с чем 5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва также может отозвать ратификацию, чтобы «повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами». <…>

В МИД России указывали, что возобновление испытаний ядерного оружия возможно, но лишь как ответная мера на аналогичные действия Вашингтона.

Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел.

Уточняется, что в полночь на вторник, 7 ноября, была завершена процедура выхода страны из соглашения. «Документ (…) окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте. Там отметили, что страны-члены НАТО «наглядно показали свою недоговороспособность», поэтому в настоящее время любые договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны.

В Евросоюзе сейчас правят фактически американцы. Поэтому, полагаю, было бы очень полезно по очереди позвать крупных журналистов из европейских стран в Кремль, чтобы под камеру донести до них два факта.

Факт первый. Условные Нидерланды — агрессивные воры, которые крадут русские деньги, пытаются уничтожить русскую экономику и снабжают оружием воюющих против России боевиков. Это делает условные Нидерланды полностью законной целью для военного возмездия.

Факт второй. У России 6000 ядерных боеголовок. Конкретно на Нидерланды направлено столько-то. В списке подлежащих уничтожению у условных Нидерландах целей — вот эти дамбы, вот эти города, вот эти военные базы и, до кучи, атомная станция «Борселе».

Скрыть или порезать интервью журналисты не смогут, так как мы выложим свою неотредактированную версию. Неверным голландцам, в свою очередь, будет интересно узнать, чем конкретно они рискуют, выполняя распоряжения из США.