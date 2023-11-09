 

“Посадить в тюрьму”: мать-одиночка Галич задумала план мести

09.11.2023, 1:25, Новости дня
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Российская телеведущая Ида Галич в своем канале в телеграм поделилась информацией о вопиющем происшествии. Блогер разместила видео, где пара крепких мужчин напали на молодую девушку. И где? Во дворе жилого дома. Кадры жестокого инцидента вызвали однозначно негативную реакцию звезды:

“Не буду описывать весь ужас от просмотра этого видео. Но хочу сказать: если вы или ваши знакомые знают эту девушку, напишите мне! Я хочу помочь посадить этого “человека” в тюрьму”, – заявила Галич.

Телеведущая призвала своих подписчиков помочь узнать имя пострадавшей. Единомышленники Иды Галич откликнулись незамедлительно, и уже в скором времени ведущая опубликовала новый пост. В нем селебрити рассказала, что узнала имя девушки – пострадавшую зовут Анастасия.

Мать-одиночка Галич задумала план мести: “Всех посадить. Всех наказать”. Она призвала найти такого юриста, который поможет разобраться в данной ситуации. Ида Галич выразила надежду, что такие немыслимые ситуации в нашем обществе, благодаря ее усилиям в том числе, в скором времени перестанут происходить. “Я очень надеюсь, что в нашем праве в ближайшем будущем смогут избавиться от бреши в виде безнаказанности для таких вот недолюдей”, – заявила блогер.


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