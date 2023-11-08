Мнение: О дипломатичном унижении Путина… Придётся стерпеть?



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Восток — дело тонкое ©

А за восточным красноречием скрываются от посторонних глаз такие изысканные унижения второй стороны, что это даже красиво.

Накануне внезапно анонсированного визита российского президента Владимира Путина в Казахстан его визави Касым-Жомарт Токаев разразился многословным приветствием. И в переводе «с дипломатического на русский» это было нечто!

Вначале сам текст.

«Наши встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть что обсудить. Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире. Важными особенностями диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они — учитывать наше мнение».

Ну а теперь — перевод.

«Встречи носят регулярный характер» — формальная характеристика, подчёркивающая протокольный и обусловленный суровой необходимостью формат таких встреч. Ни слова о «дружеском» или «партнёрском» характере. Казахстан и хотел бы пореже «встречаться», но…

«Иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений» — самая сдержанная из возможных характеристика отношений двух стран: нет ни «стратегического партнёрства», ни «взаимного доверия». Вообще ничего, что показывало бы значимость и приоритетность для Казахстана отношений с Россией. Всего лишь констатация «содержательного наполнения» повестки дня. То есть, чисто по необходимости. Для сравнения, на встречах с председателем Китая Си Цзиньпином казахский дилер неизменно говорит и о «незыблемой дружбе», и о «взаимной поддержке», и о «всестороннем стратегическом партнёрстве».

«Нам всегда есть что обсудить» — означает, что постоянно возникают вопросы и разногласия, требующие урегулирования на самом высоком уровне. Ну и развитие предыдущего пункта, конечно же.

«Путина отличает высокая информированность и компетентность» — ну, так себе похвала. Плохо информированный и совсем не компетентный глава государства, это нонсенс.

«Его точка зрения» — а вот это уже толстый намёк, что российская позиция по любым вопросам для Казахстана выступает всего лишь «точкой зрения». С которой можно не соглашаться, спорить, а то и просто игнорировать.

«Во многом определяет характер ситуации в мире» — ещё один тонкий намёк на толстые обстоятельства. Пожалуй, даже и расшифровывать не нужно, а недовольство «ситуацией в мире» из-за России читается вполне отчётливо.

Ну и наконец: Казахстан старается «принимать во внимание» позицию РФ, а Россия — «учитывать мнение» казахской стороны. Первое означает «выслушал и забыл», второе — «слушаю и повинуюсь». И кто тут младший партнёр?

Вот так…

Расклад ясен.

Доигрался, «великий геополитик»?

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