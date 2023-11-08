 

Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась

08.11.2023, 9:00, Разное
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Люди готовы платить огромные деньги,
чтобы не упустить уходящую молодость. С возрастом потребность во вмешательстве
извне для поддержания красоты становится все сильнее. Особенно актуальной эта
тема остается для известных людей, которые большую часть времени находятся на
виду. Любовь Успенская не стала исключением. Она обратилась к пластическому
хирургу, который был на пике популярности у звезд отечественной сцены. Тимур
Хайдаров помог певице, но в итоге получил скандал.

Любовь Успенская осталась недовольна
результатом проведенной пластики груди. Женщина обвинила хирурга в
некачественной работе. Еще в начале сентября исполнительница хита “Кабриолет” выступила с заявлением.

“Я все это увидела, мне стало
плохо, у меня текла какая-то жидкость из рук, гноилось, он мне порезал руки.
Кроме того, грудь стала как-то подвисать”, — сообщала Любовь Залмановна
результаты пластики.

После обвинений Хайдарова и скандала артистка
не появлялась на публике в открытой одежде. Накануне на своей странице в
социальной сети женщина наконец-то продемонстрировала прелести, обнажившись.
Вещая с пляжа в Дубае, Успенская отвечала на вопросы подписчиков, делилась
впечатлениями от отдыха, рассказывала о подборе гардероба.

Зрителей же заинтересовал вопрос
наличия “шрамов от Хайдарова”. Даже самые внимательные не смогли их
рассмотреть. Не исключено, что опытная Любовь Успенская выбрала максимально
удачный ракурс, позволяющий скрывать все недостатки и демонстрировать только
прелести.


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