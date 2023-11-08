 

Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11.2023, 8:05, Разное
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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил о своих опасениях относительно доступа, который приложения получают к микрофону смартфона. В интервью радио Sputnik, он подчеркнул, что пользователи часто игнорируют лицензионные соглашения и предоставляют софту доступ к микрофону, не понимая потенциальных рисков.

Часто такие соглашения указывают, что приложение может собирать и передавать голосовые данные третьим лицам. Ульянов подчеркнул, что разрешение на доступ к микрофону следует предоставлять только тем программам, которым это действительно необходимо. Эксперт также советует регулярно проверять настройки смартфона и аннулировать разрешения, которые вызывают сомнения.

Ульянов также отметил, что в большинстве случаев собранные данными используются для улучшения работы приложения и отображения целевой рекламы. Однако существует риск, что голосовые записи могут попасть в руки злоумышленников, что может иметь серьёзные последствия, включая вымогательство денег на основе украденной информации.

Таким образом, важно быть осторожными при предоставлении доступа к микрофону смартфона и внимательно изучать разрешения, особенно если возникают сомнения. Эта предостережение становится актуальным в свете обнаружения экспертами из ИБ-компании ESET приложения «iRecorder — Screen Recorder» в магазине Google Play, которое с августа 2022 года шпионило за пользователями, записывая их голос и отправляя данные злоумышленникам.


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